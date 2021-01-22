Взрыв на нефтяном предприятии в Татарстане: погибли два рабочих

По предварительным данным, из-за высокого давления воздуха взорвалась емкость объемом 50 кубометров. Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня, 22 января, на территории предприятия ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв. В результате которого, по предварительным данным, погибли два человека - 49-ти и 47-ми летние рабочие. Еще один пострадал.

Взорвалась емкость установки предварительного спуска воды. Фото: прокуратура Татарстана

После реконструкции емкости для нефти объемом 50 кубических метров ее решили испытать на открытой площадке сжатым воздухом. По плану она должна была выдержать давление в 9 атмосфер, но ее разорвало уже на 6 атмосферах.

В результате взрыва погибли два человека. Фото: прокуратура Татарстана

- По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО «МНКТ», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проведет проверку предприятия на соблюдение правил безопасности при производстве работ.

В результате взрыва погибли два человека. Фото: прокуратура Татарстана

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении по факту ЧП уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».