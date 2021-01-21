"Рубин" разгромил "Партизан" в первом матче зимы, забил даже Игнатьев

Фото: пресс-служба ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" уже больше недели тренируется в Турции и вот настало время проверки боем. В соперниках значился белградский "Партизан". Один из самых титулованных клубов Сербии готовится к возобновлению сезона. Причем, если в России второй этап чемпионата начинается в самом конце февраля, то сербские клубы возобновят сезон уже в начале последнего месяца зимы.

На матч с идущим после первого круга на втором месте в чемпионате страны "Партизаном" Леонид Слуцкий отрядил фактически оптимальный состав. Разве что не было Ин Бома, которому дали отдохнуть. В остальном - боевой состав. Дюпин в воротах, Зотов, Уремович, Старфельт и Самошников в защите, Абильдгор, Шатов, Йевтич, Кварацхелия и Макаров в середине поля и на острие атаки Деспотович.

Казалось, что белградцы будут действовать первым номером, но на деле вышло иначе. Казанцы играли бодро и свежо, раз за разом заставляя соперников обороняться. Уже на 12 минуте Макаров получил мяч на углу штрафной и хлестко пробил в нижний угол -1:0.

Спустя 10 минут тот же Макаров получил мяч примерно в том же месте, но на сей раз решил не бить, а выкатил идеальный пас на Йевтича, которому оставалось только забить в пустые ворота и наблюдать за оцепеневшими голкипером с защитниками.

У сербов в атаке мало что получалось, а вот казанцы поймали кураж. Еще до перерыва "Рубин" довел счет до крупного. Сербы потеряли мяч в центре поля и Кварацхелия завершил быструю атаку точным выстрелом в дальний угол.

В перерыве Слуцкий сделал ряд перестановок. В частности, на поле появились японец Сайто и бывшие игроки "Тамбова" Грицаенко и Костюков, находящиеся на просмотре.

Во втором тайме сербы получили право на пенальти. К точки подошел бывший игрок "Рубина" Натхо и свой шанс использовал. Впрочем, почти сразу казанцы восстановили перевес в три гола. Йевтич шикарным пасом на Косарева отрезал половину игроков "Партизана" и молодой форвард "Рубина" точным ударом в девятку открыл счет своим голам за команду.

На 75 минуте "Партизан" вновь получил право на пенальти, а защитник "Рубина" Зотов получил красную карточку. Равнозначной замены защитнику не нашлось и на поле вышел...Олег Кузьмин, завершивший карьеру два года назад. Впрочем, картины помощник Леонида Слуцкого на поле не испортил. Да, сербы реализовали пенальти и вновь сократили разрыв до двух голов, но последнее слово все же осталось за "Рубином".

На 85 минуте уже казанцы получили право на пенальти. К точке подошел Игнатьев и был точен. Иван вновь смог отличиться только с пенальти, но главное все же сам факт гола. 5:2 - яркая и убедительная победа "Рубина".