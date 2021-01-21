Никита Ефремов: «Счастье оно здесь, а не где-то в мнимом будущем»

Фото: ТНТ

Уже в самом начале года телеканал ТНТ предложит своим зрителям очередную новинку — драматический сериал «Полёт», в котором роли сыграли Михаил и Никита Ефремовы. Эта работа стала последней на сегодняшний день ролью Михаила Ефремова.

По сюжету главные герои сериала, сотрудники компании «Миг», отправляются в командировку в Пермь, но перепутав аэропорт, опаздывают на рейс. Через некоторое время они узнают, что их самолет разбился сразу после взлета.

Чудом оставшись в живых, каждый из героев приходит к переосмыслению собственной жизни и воспринимает случившееся как шанс начать все сначала. Никита Ефремов сыграл в сериале роль руководителя конторы Дмитрия Юрьевича, у которого в подчинении находятся все главные герои проекта, в том числе и юрист Жабенко, в исполнении Михаила Ефремов.

Никита более подробно рассказал о новом сериале ТНТ, порассуждал о счастье и порекомендовал несколько интересных российских и западных сериалов.

Фото: ТНТ

Расскажите о вашем герое из сериала «Полёт»?

- Это человек с явной детской травмой, ему важно получить признание и любовь матери, для чего обязательно нужно быть победителем. Он везде хочет быть лидером. В сериале есть эпизод, когда Дмитрий Юрьевич находится дома с двумя девушками легкого поведения, показывает им свои кубки и медали. В этот момент входит мама и мой персонаж произносит монолог о себе, что он и участвовал во всех этих соревнованиях только потому, что там эти кубки и медали раздавали. Ему всегда хотелось признания, и всякий раз, когда у него что-то не выходит, он пытается похвастаться своими предыдущими достижениями.

С чего начались его проблемы?

- У него произошел некий карьерный фейл, после которого он стал мстительным и привлек других персонажей в свою схему. Это проблемы с самооценкой, со страхом, и чтобы побороть свою боязнь ему пришлось прибегнуть к запрещенным веществам, в том числе транквилизаторам. Естественно, трагедия с самолетом, на который они опоздали, катализирует многие внутренние процессы у всех персонажей, в частности у моего героя обостряется чувство страха, которое он ненавидит. Оно делает его слабым прежде всего в своих, а уже потом в чужих глазах. Ему важно чувствовать собственную силу.

Фото: ТНТ

Была ли у вас на площадке возможность для импровизации? Может быть, вы привнесли для своего персонажа что-то от себя?

- Процесс создания русского сериала или русского кино - это в той или иной степени импровизация. Я постарался максимально довериться Петру Олеговичу (Петр Тодоровский, режиссер и автор сценария сериала «Полёт») и услышать, чего хочет именно он. Зачастую, все мои желания относительно героя идут вразрез с тем, что на самом деле имеет в виду режиссер. Можно прочесть одну и ту же книгу, но при этом увидим мы в ней абсолютно разные смыслы. Точно так же и здесь, мне важно видеть то, что хочет режиссер. Импровизация начинается только тогда, когда я четко понимаю его задумку.

Вы быстро нашли контакт с режиссером?

- В начале мы немного притирались, и это нормальный процесс. Уже ближе к финалу я полностью отпустил все вожжи и доверился Петру. Это было начало моего общего пересмотра приоритетов, может быть в этом мне помог мой персонаж. Вот этот его фейл четко мне указал на то, что нужно доверять и соблюдать градацию, субординацию, понимать кто есть кто.

Как работалось с коллегами?

- Мы со всеми кроме Оксаны Акиньшиной знакомы давным-давно, но и с ней контакт у нас быстро наладился. С Пашей Табаковым мы вообще старые дружки, с Михаилом Олеговичем, понятно, тоже, с Женей Добровольской мы не снимались до этого ни разу, но тоже быстро нашли контакт. Она настоящий профессионал и у нее есть чему поучиться.

Фото: ТНТ

О чем, на ваш взгляд, эта история?

- О том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально не звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так — нет мира внутри — нет мира снаружи.

Именно после катастрофы ваш персонаж понял, что срочно нужно что-то менять?

- После трагедии начальник просто растерялся, у него обострились страхи и он принялся их затыкать. По внутреннему ощущению, после череды успехов, произошел полный откат назад. Он увидел себя не тигром, несущемся вперед на добычу, а трясущейся козочкой. Дмитрий Юрьевич воспринимает мир, как поле боя, на котором быть жертвой для него — не самое приемлемое состояние. Навязчивая идея подтолкнула его к мысли, что обрести счастье он сможет только после того, как получит кучу денег. Он считает, что быть счастливым только потому, что ты остался жив, просто невозможно.

Фото: ТНТ

Вы в чем находите счастье, особенно если иметь в виду 2020-й год?

- В присутствии в настоящем моменте, только так. Хотя, в течение последних двух месяцев, я часто вылетаю из этого аспекта, но потом снова сюда возвращаюсь. Это долгий разговор, но, по большому счету, нужно быть здесь и сейчас. Если я и думаю о будущем, то это происходит именно здесь. Если я вспоминаю о прошлом, я вспоминаю о нем здесь. Вся жизнь — это бесконечное здесь, и счастье оно тоже здесь, а не где-то в мнимом будущем.

Существует ли принципиальная разница между работой в кино и сериале?

- На данный момент существует разница в дистанции. В сериалах у тебя есть больше времени на то, чтобы пообщаться со зрителями. В кино нужно концентрированно работать. Сейчас я не вижу разницы, сериалы - это просто очень долгое кино.

Можете порекомендовать какой-нибудь сериал?

- Из последнего это «Большая маленькая ложь», просто фантастика, очень круто сделано. Еще можно отметить «Половое воспитание», даже «Эмили в Париже», при всем при том, что этот сериал женский и там показан Париж с точки зрения американцев. Тем не менее, история очень сильно затягивает. Создатель этого проекта, насколько я помню, делал еще и «Секс в большом городе». Он просто гений, вроде ничего особенного, но оторваться невозможно!

А если взять российские проекты?

- На очереди стоят «Эпидемия», «Колл-центр», «Перевал Дятлова»... Еще отмечу сериал «Хороший человек», в котором я снялся. Но он мне и правда понравился.

«Полёт», с 25 января в 21:00 на ТНТ