Анна Попова предложила тиражировать казанский опыт родительского контроля в школьных столовых на всю страну

Фото: Департамент продовольствия и социального питания

Во время своего рабочего визита в Казань глава Роспотребнадзора Анна Попова ознакомилась с организацией питание детей в городских школах. Так, например, после того, как чиновнице рассказали, что местные ученики хуже всего едят рыбу, она рекомендовала казанским специалистам поработать над формированием вкусовых привычек у детей.

В итоге глава Роспотребнадзора отметила, что в них полностью выполнены задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, а система питания соответствует всем нормам и требованиям. Обеды, по мнению Поповой, сбалансированы по количеству белков, жиров и углеводов.

При этом главный санитарный врач страны посоветовала обратить внимание на организацию полноценного питания в малокомплектных школах. А после заявила, что опыт Казани по внедрению родительского контроля в школьных столовых надо растиражировать по всей России.

Отметим, с начала 2021 года в казанских образовательных учреждениях папы и мамы учеников приходят и сами оценивают подаваемые блюда. Так как дети иногда жалуются на невкусную или холодную еду. Поэтому и нужна прямая связь родителей с организаторами питания в школах.

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