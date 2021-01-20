В Казани горожане мерзнут в ожидании автобусов из-за нехватки водителей

Днем увеличен интервал движения, а вечером сокращены рейсы. Фото: Влад КОМЯКОВ

С начала 2021 года в автотранспортных предприятиях Казани наблюдается острый кадровый голод. Там не хватает 30% штатных единиц. Это 1 209 водителей и кондукторов.

Из-за этой нехватки в городе сокращены рейсы общественного транспорта в вечернее время. Также днем был увеличен дневной интервал движения автобусов №№2, 10, 10а, 25, 29, 34, 36, 55, 63, 68, 72, 75, 77 и 90. Горожане в их ожидании подолгу стоят на остановках и мерзнут.

- Причины кадрового дефицита заключаются в том, что иностранные рабочие, которые уехали на родину в прошлом году, не вернулись обратно в ПАТП, так как у предприятий на данный момент нет возможности повысить размер заработной платы. Средняя зарплата водителей по муниципальным унитарным автотранспортным предприятиям Казани за 2020 год составила 52 016 рублей, - сообщили в городском комитете по транспорту.

Кроме того, по сравнению с январем прошлого года, из-за сезонных вирусов на больничный ушло в два раза больше сотрудников транспорта – 196 человек. А сегодня, 20 января, на маршруты не были допущены еще пять работников. Их отстранили от работы из-за наличия симптомов простуды.

Чтобы решить проблему с кадрами транспортные предприятия сейчас ищут водителей и кондукторов в других регионах России.

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