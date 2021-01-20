Глава Роспотребнадзора Анна Попова о борьбе с коронавирусом в Татарстане: «Не было ни минуты панических настроений»

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 20 января, в Казани прошла итоговая коллегия Роспотребнадзора Татарстана с участием главного санитарного врача России Анной Поповой.

Она оценила действия управления во время пандемии и отметила, что республика по эффективности работы в условиях борьбы с коронавирусом находится на одном из первых мест по стране. А именно в регионе не допустили роста количества очагов распространения инфекции, в том числе в школах и больницах. Попова также отметил и то, что уровень тяжелых случаев коронавируса в Татарстане ниже среднероссийского и едва превышает 3% от общего количества заражений.

- Было неприятное чувство неуверенности, потому что не понимали, что это за угроза, но в вашем регионе не было ни минуты панических настроений, - сказала Анна Попова. - Мы видим и ценим то, что вы делаете. Работа налажена без сбоев, без панических настроений. В летний период дети отдохнули в оздоровительных лагерях. А в сентябре дети пошли в школы, студенты – в вузы.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что Татарстан является лидером в России по количеству выписанных штрафов за нарушение антиковидных ограничений.

Кроме этого, по окончании коллегии Анна Попова заявила, что в республике за последние шесть месяцев показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения один из самых низких. И это при том, что в регионе число проводимых тестов на коронавирус никогда не снижалось – все делается согласно установленным нормативам.

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