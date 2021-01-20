В Татарстане мать заморозила детей: "Состояние стабильное, речь об ампутации не идет"

Брат с сестрой продолжают находится в ДРКБ Казани под присмотром врачей.

В соцсетях Татарстана появилась сообщение о том, что годовалому мальчику, которого родная мать оставила на сильном морозе на ночь, требуется ампутация ног. Сейчас он вместе с четырехлетней сестрой находится на лечении в ДРКБ Казани. Состояние девочки медики оценивали как тяжелое.

- Сейчас речи об ампутации конечностей малыша не идет! - опровергли слухи в пресс-службе ДРКБ. - Напротив, врачи отмечают стабильное состояние ребенка, ситуация пока сложная, но уже не угрожающая жизни.

Пресс-секретарь больницы Зухра Гейбадуллина в разговоре с "Комсомолкой" рассказала, что старшая сестра мальчика уже чувствует себя намного лучше и через неделю ее могут выписать из ДРКБ. Правда, пока нет понятия, куда после выписки отправится ребенок - мать находится под арестом, отец проживает в другом районе Татарстана. По сведениям "Комсомолки" в Минздраве республики, детей навещают родственники.

Напомним, что 13 января в селе Куркуль Алексеевского района Татарстана обнаружили двух детей - четырехлетнюю девочку и ее годовалого братика. Дети с матерью провели ночь в неотапливаемом доме и получили серьезные обморожения. Их доставили в ДРКБ в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что на морозе их оставила родная мать. 22-летняя женщина вечером напилась с отчимом, поссорилась с ним и ушла спать в свой холодный дом. Детей обнаружила бабушка, которая преждевременно вернулась с работы.

В отношении матери детей возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух несовершеннолетних". Ее взяли под стражу. Во время суда выяснилось, что молодая мать состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

17 января пострадавший мальчик отметил свой день рождения. Ему исполнился один год.

Тем временем в следственном комитете Татарстана в отношении неустановленных чиновников администрации Алексеевского района возбудили уголовное дело по статье "Халатность" - по версии следствия, они не занимались семьей.