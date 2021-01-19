Тема возможного повышения цен за проезд в общественном транспорте Казани сейчас едва ли не самая обсуждаемая. Сейчас при оплате наличными казанцы и гости города отдают за проезд 30 рублей. При этом, транспортники предложили увеличить тариф до 35 рублей наличными. Естественно, что жители столицы Татарстана восприняли данное сообщение в штыки, ведь еще два года назад проезд стоил 25 рублей. То есть, получается, что транспортники предлагают за два года поднять тариф сразу на 10 рублей.Впрочем, аппетиты перевозчиков в полном объеме утолены не будут. Об этом в ходе коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам рассказал его председатель Александр Груничев.- Мы считаем, что для такого роста, который они просят, предпосылок нет, - отметил Груничев.По его словам, увеличение платы за проезд должно быть экономически обоснованным. Вот Груничев и предложил повышать ее ежегодно, но только на 1 рубль. Как он заверяет, тарифы на услуги ЖКХ корректируются каждый год, а цена проезда нет. Отсюда и такие волнения со стороны горожан.В транспорте сложилась ситуация, когда тариф меняется не каждый год, как в коммунальной сфере, а, например, раз в три года или пять лет. После этого бывает сильный рост, пояснил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам. Чтобы этого избежать и предлагается схема ежегодного повышения тарифа.Отметим, что данное предложение жители Казани восприняли куда спокойнее, чем вариант с ростом цены сразу на 5 рублей. В комментариях в соцсетях горожане отмечают, что 31 рубль они платить готовы. Правда, не все. Некоторые казанцы наоборот, требовали снижение оплаты проезда, ссылаясь на то, что работа общественного транспорта их не устраивает:\\"Мне интересно, за что они повышают? Сейчас в автобусах печек нет, холодно ездить, следовательно, они меньше тратят на бензин. Разве это не должно компенсироваться?\\".\\"За что мы платим? Ехал на автобусе №15 вчера, двери даже нормально не закрываются, кондуктор вручную их закрывала, поручни металлические, за них пока держишься отморозить руки можно, печка в салоне толком даже и не работает, и они хотят поднимать цены на проезд это же бред, за что деньги-то платить?\\".Впрочем, окончательно вопрос о повышении цены за проезд еще не решен. Пока предложение отправлено на рассмотрение в Кабинет министров Татарстана. Если решение будет положительным, то проезд, скорее всего, подорожает уже в этом году.Напомним, что 5-рублевый рост тарифа на проезд в общественном транспорте произошел в Казани весной 2016 года. Тогда цена поднялась до 25 рублей. За эту сумму пассажиры катались в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро до февраля 2019, пока тариф не подняли до 27 рублей. Год спустя оплату \\"округлили\\" до 30 рублей.