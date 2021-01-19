30 декабря в нормативные документы по соципотеке были внесены изменения. Об этом на пресс-конференции сообщил зам исполнительного директора Госжилфонда Татарстана Булат Гилманов.Так, по его словам, увеличена величина допустимого превышения нормативной жилой площади на одного человека – с 20% до 30%.То есть, если до этого момента один участник программы мог рассчитывать только на 33 квадратных метра по льготной цене и превысить эту норму до 39,6 «квадратов», то теперь речь идет уже о 42,9 метрах на человека. Этот порог подняли, в том числе, и из-за того, что сейчас Госжилфонд Татарстана строит соципотечные квартиры повышенной площади, чем это было ранее.При этом в этом году снизился и коэффициент к стоимости одного квадратного метра площади сверх меры - с 1,5 до 1,2. Так, если до этого он в Казани стоил 63,7 тысячи рублей, то теперь речь идет о 50,9 тысячах.Также раньше за сверхнормативную площадь по соципотеке нужно было заплатить заранее. Теперь же предоставляется «рассрочка» при первоначальном взносе 10% от стоимости. Правда, есть в нововведения. Участниками программы не могут стать люди имеющие долги по налогам.