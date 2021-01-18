С начала года в Казани выпало 52 миллиметров осадков, причем за 14 и 16 января – 24 миллиметра, что составляет две трети месячной нормы. Такой обильный снегопад потребовал концентрации всех сил и средств для приведения дорог в нормативное состояние. Среднесуточный выход техники, с учетом дополнительно привлекаемой, составляет порядка тысячи единиц. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.- За последние сутки на уборку вышло 885 единиц техники, дополнительно привлекается до 450 единиц самосвалов и погрузчиков. Работы по вывозу снега ведутся с максимальным охватом улиц. Всего с начала сезона вывезено 290 тысяч тонн, - сообщил Куляжев.Снегоплавильные пункты в дни сильного снегопада работали в трехкратно перегруженном режиме. Их обычная производительность составляет 7200 тонн в сутки, а сегодня в среднем за сутки в Казани вывозится до 24 тысячи тонн снега. По этой причине в городе по согласованию с Минэкологии РТ дополнительно открыто 17 мест временного складирования снега.В очистке тротуаров задействовано более 70 единиц техники малой механизации и 400 дорожных рабочих. Как минимум дважды в день выполняется противогололедная обработка дорог и тротуаров с использованием реагентов и пескосоляной смеси. Всего с начала сезона израсходовано более 37 тысяч тонн противогололедной смеси.- Самой главной проблемой у всего региона на прошедшей неделе стала аномально снежная погода. Мы вывели максимально возможное количество техники, но тем не менее ситуация непростая. В среднем мы вывозим порядка 450-460 тысяч тонн снега за зимний период, а сейчас за две недели вывезли половину того количества, которое обычно вывозится за всю зиму, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.Одной из самых важных проблем, которая затруднила работу по очистке снега в условиях экстремального снегопада, стала нехватка рабочих. По словам Игоря Куляжева, не хватает, в частности, механизаторов и водителей уборочной техники.- У нас порядка 600 единиц техники и столько же механизаторов, а надо 1200 работников для работы во вторую смену. Вторую половину дня техника простаивает», – посетовал председатель Комитета внешнего благоустройства.Привлечь большее количество механизаторов и водителей не позволяет низкая зарплата, отметил он. На сегодня их средняя зарплата по городу составляет 34 тысячи рублей.По нормативу дороги первой категории очищаются в течение суток, второй и третьей категорий – в течение семи суток, напомнил глава города. При интенсивном движении выполнять работу по уборке снега с помощью спецтехники трудно, поэтому основная ее часть проводится в ночные часы. Однако во дворах проезду техники малой механизации мешают автомобили, которые жители оставляют, несмотря на предупреждение о планирующейся уборке. Зачастую горожане оставляют транспортные средства вдоль дорог, в том числе главных магистралей.- Понимаю, что ни у кого радости не вызывает, когда в очередной раз просят горожан убирать припаркованные не в тех местах машины. Но, тем не менее, мы должны понимать, что в одиночку, без диалога с жителями, порядок не наведем. Сейчас у нас все больше людей, которые понимают это, и мы очень благодарны. Хотя есть и такие, кто спрашивает: «Вы что, не знали о том, что будет снегопад?» Знали, но на ходу ловить снег еще никто не научился, это стихийное бедствие. Мы просим у горожан понимания и будем благодарны за совместную ответственность в этом вопросе, - подчеркнул Ильсур Метшин.