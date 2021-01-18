ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПРОШЛО НА ВЫСОКИХ 4G-СКОРОСТЯХВ среднем каждый праздничный день с 1 по 10 января 2021 года абоненты оператора в Республике Татарстан использовали на 60% больше интернет-трафика, чем в прошлом году. При этом около 85% этого трафика клиенты скачали в сетях 4G.Оператор за последний год увеличил скорость мобильного интернета почти на 30% и запустил около 300 дополнительных базовых станций, что значительно расширило емкость сети в Татарстане. Благодаря увеличенной емкости сети в новогодние праздники жители республики могли пользоваться тяжелым контентом, например, делать видеопоздравления в режиме онлайн, и использовали еще больше мобильного интернета.В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ КАЗАНЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОСЕЩАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫБилайн оценил пользовательскую активность абонентов за неделю до Нового Года и в период новогодних каникул в популярных шоппинг-моллах Казани. Абсолютным лидером по мобильному трафику среди посетителей стал торговый центр Южный. В топ-5 популярных торговых центров города также вошли Мега, Парк Хаус, недавно открывшейся Kazan Mall и Тандем. Если сложить интернет-трафик посетителей этих торговых центров и конвертировать в отправленные с помощью мессенджеров или выложенные в социальные сети фотографии, то получится около 30 миллионов фото.Для того, чтобы клиенты Билайн могли совершать покупки удобным для них способом, пользоваться мобильным интернетом и делиться удачными покупками с друзьями даже из примерочных оператор в торговых центрах устанавливает внутренние распределенные системы покрытия связью, чтобы при перемещении по аллеям и в глубину магазинов, в зонах фудкорта и на парковке голосовая связь и интернет не терялись, а сигнал оставался устойчивым и сильным.СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТАТАРСТАНЦЕВ, ОТПРАВИВШИХСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕПандемия продолжает оказывать влияние на туристические предпочтения татарстанцев. Большинство клиентов в новогодние праздники предпочли остаться дома. Количество абонентов, путешествующих на новогодних каникулах за пределы Татарстана, сократилось на 3% по сравнению с прошлым годом. А те, кто отправился в поездку по стране стали еще более активнее пользоваться мобильным интернетом – интернет-трафик путешественника вырос почти на 30%.Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети Билайн по всей стране и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Перед Новым годом для увеличения пропускной способности традиционно были расширены все ключевые элементы сети связи, и во время праздников организованы дополнительные круглосуточные дежурства технических специалистов.