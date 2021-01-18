Казанский «Зенит» приучил своих поклонников к регулярным победам. Еще пару лет назад чемпионат России можно было разделить на две группы – «Зенит» и все остальные. Настолько сильнее конкурентов выглядели казанцы. Однако время идет, все меняется и вот уже «Зенит» не лидер отечественного волейбола, а только один из, а если так будет продолжаться, то падение до уровня середняка не за горами.Прошедший сезон казанцам лучше не вспоминать. Если в чемпионате удалось ухватить «серебро», то в Лиге Чемпионов команда провалилась, завершив борьбу еще на групповом этапе. Новый сезон казанцы начали гораздо увереннее. В Лиге Чемпионов выиграли все три игры, а в чемпионате шли безоговорочными лидерами вплоть до конца декабря. А затем – как отрезало.Все началось 19 декабря, когда подопечные Алекно в гостях проиграли аутсайдерам из «Югры-Самотлор». Затем последовала неудача в полуфинале Кубка страны, где казанцы уступили питерскому «Зениту», а перед самым Новым годом татарстанцы в родных стенах проиграли новосибирскому «Локомотиву».Казалось бы, ну с кем не бывает, временные трудности. Вот только после Нового года лучше не стало. Да, удалось обыграть «Нефтяник» в Оренбурге, но уже в следующем матче «Зенит» крупно проиграл «Кузбассу», а затем последовали два спаренных матча с московским «Динамо». Забегая вперед скажем, что никакой радости они казанцам не принесли.Москвичи приехали в Казань без своего лидера – Цветана Соколова. Да, того самого, который год назад не заиграл в Казани. Он уехал в расположение сборной Болгарии. Казанцы, в свою очередь, не досчитались Вольвича и Кроткова. Однако списать неудачу на это как-то язык не поворачивается.У «Зенита» полностью выпадал из игры Беднож. Поляку в Казани прочили светлое будущее, но в последних матчах он сильно сдал. В матче с «Динамо» он бил куда угодно, но не в площадку. Лишь 3 набранных очка за матч для одного из главных бомбардиров команды. Не лучшим образом играл и другой легионер – Нгапет. Как итог 3:1 в пользу «Динамо».- Ничего не получается. Беднож играет отвратительно. Не знаю, что с ним случилось. Будем разбираться. Находимся в яме и сами не верим, что умеем и можем выигрывать. Терпение нужно. Ещё есть время всё исправить, - прокомментировал неудачу Владимир Алекно.Согласился с наставником и капитан казанцев Александр Бутько. Его вердикт – «Зенит» в кризисе».- Команда находится в кризисе. От этого пропадает психологическая уверенность. Нет положительных эмоций, и за этим идут поражения. Проблемы у нас в головах. В критические моменты мы рассыпаемся. Не знаю, почему. Беру ответственность за себя, что у нас сегодня в атаке было 30 процентов. Нужно выкарабкиваться из кризиса потихонечку. Нужно каждому начать с себя, взять ответственность за свою игру, свою позицию, и результат придет, - заявил Бутько.Результат, возможно, придет, но воды утекло уже довольно много. Особенно, если учесть, что «Зенит» проиграл «Динамо» и повторный поединок. На сей раз москвичи не были столь любезны и не подарили казанцам ни одной партии.- 13 ошибок в атаке за три партии – это очень много для «Зенита». Это аукнулось. У нас просел приём, когда «Динамо» стало давить на подаче, но вопреки этому мы должны были добавлять в атаке. Эмоциональный фон был поинтереснее в сравнении с прошлым матчем, более раскрепощенными были ребятами, что-то у нас получалось, но счёт 0:3. Старались плясать от своей игры, что-то даже получалось. Мы сделали шаг вперёд, если сравнивать с первой игрой, который, надеемся, нам поможет. Шаг за шагом будем работать, - прокомментировал поражение тренер «зенита» Максим Максимов.В итоге казанцы с первого места за считанное число матчей опустились уже на четвертое. Команде надо срочно выправлять турнирное положение, если «Зенит» еще рассчитывает на медали чемпионата. Меж тем, впереди очередное испытание. В ближайшем туре подопечным Алекно предстоит встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.