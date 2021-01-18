Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое свобода? Возможность жить так, как хочется? А не превратит ли это спокойное существование в хаос? Стоит ли оно того? А что такое хаос? Люди, которые некогда прошлись по тонкой грани жизни и смерти всегда задаются вопросами о том, что их спасло и как теперь двигаться дальше.Герои новой многосерийной психологической драмы “Полет” выжили в страшной авиакатастрофе. Теперь они думают о своем прошлом, настоящем и будущем. Они все разные, но одинаково заперты в своем мире. Ира (Оксана Акиньшина) - в роли идеальной матери, Игорь Жабенко (Михаил Ефремов) - в своих зависимостях, Илюша (Павел Табаков) - в амплуа хорошего мальчика, Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) - в карьере, Катя –(Евгения Добровольская) - в отношениях с семьей, Котенок (Юлия Хлынина) - в прошлом.Переоценив ценности, они решают стать свободными и начать все сначала. Получается это у них очень специфично и в конечном итоге мы видим всю компанию в крови в каком-то заброшенном доме. Каждый из них задается вопросом “Как я дошел до этого?”. А зрителям придется самим установить - как. Где был тот поворот, который стоило пройти мимо. И действительно ли он был лишним.- Это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так — нет мира внутри — нет мира снаружи, - заметил исполнитель одной из главных ролей, актер Никита Ефремов.В “Полете” он играет вместе с отцом - Михаилом Ефремовым. Первый появляется в роли нечестного на руку начальника отдела юридической фирмы, который, кажется, может все на свете, кроме как выяснить сложные отношения с родителями. Второй - в роли вечно пьяного и неприятного, но на самом деле незлого мужчины, некогда погубившего собственного сына. Интересно, что в одной из последних на данный момент ролей Ефремов-старший, сейчас отбывающий наказание за смертельное ДТП, сыграл человека, который сел нетрезвым за руль и поплатился за это.Каждая серия “Полета” - словно небольшой фильм, рассказывающий о жизни одного персонажа до и после авиакатастрофы. Параллельно с этим идет и общая остросюжетная линия – о том, как они вместе пришли к преступлению, и что их ждет теперь. Зрителям предстоит задаваться вечными вопросами и много думать. Это не тот сериал, который поможет расслабиться после рабочего дня. Но в этом и ценность - его хочется обсуждать, его хочется пересматривать, раз за разом отмечая новые детали.Премьера “Полета” состоится 25 января в 21.00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier. Сериал уже успел взять главный приз международного кинофестиваля Serial Killer в чешском Брно, стать единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и войти в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.