От имени компании помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина передала более 150 комплектов новогодних подарков. Часть из них предназначена для детей из малообеспеченных семей, проживающих в разных населенных пунктах Нижнекамского района. Также подарки от предприятия в этот день получили и воспитанники Верхнечелнинской школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья.Поддержка, которую оказывает «Нижнекамскнефтехим» детским и подшефным учреждениям, уже давно стала доброй многолетней традицией. Подобные благотворительные акции предприятие организует в период больших праздников и важных памятных дат. Их основная цель – подарить детям тепло своих сердец и праздничное настроение.