15 января в Набережных Челнах жители дома 8/24 пожаловались в экстренные службы на неприятный запах в подъезде. К тому же один из них сообщил, что помимо этого у него с потолка начала капать кровь.Обратившиеся грешили на квартиру одинокого соседа, которого, по их словам, они не видели больше недели. На место прибыли дежурная бригада местного зонально поисково-спасательного отряда. Дверь квартиры после приезда полиции вскрыли. В одной из ее комнат и был найден пропавший сосед, а вернее его разлагающиеся тело. Из него вытекала кровь и через потолочные перекрытия проникала на этаж ниже.По предварительным данным, смерть 44-летнего мужчины наступила от естественных причин. Ее точная причина будет установлена только по результатам вскрытия.Как сообщили \\"Комсомолке\\" собственные источники в правоохранительных органах, по факту обнаружения тело проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение - то есть возбуждать уголовное дело или не возбуждать.Кстати, в Набережных Челнах подобное случилось не в первый раз. В мае этого года житель одного из домов также пожаловался на капающую с потолка кровь. Оказалось, что в квартире этажом выше уже долго лежало тело мужчины и начало разлагаться. После этого погибшего смогли найти.В каждом из этих случаев речь идет о старых общежитиях, которые со временем превратились в жилые дома. Потолочные перекрытия там уже не те, что были сразу после постройки здания, вот кровь и сукровица из разложившихся тел и просочилась к соседям.