ИГРАТЬ НАРАВНЕ СО ЗДОРОВЫМИ РЕБЯТАМИДом и семья - это место силы. Многие еще раз поняли это, проведя зимние праздники среди самых дорогих и любимых, в родной обстановке. Но не у всех есть такая возможность – и в праздники, и вне их. Многим детям нельзя прерывать лечение от тяжелой болезни, а проходят терапию они далеко от дома.Чтобы поддержать ребят и их семьи в сложное для них время, благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» построил в Казани уютный дом-гостиницу. В нем семьи могут бесплатно жить во время длительного лечения в отделениях онкогематологии, неврологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы.Семейная гостиница открылась в столице РТ в 2013 году, и на сегодняшний день приняла уже порядка 11 тысяч детей и их родителей из Татарстана и других регионов России.Строительство «Дома Роналда Макдоналда» обошлось более чем в 124 млн рублей. Одноименный благотворительный фонд и «Дом» существует на пожертвования обычных людей.Как в любом доме, в уютном «Доме Роналда Макдоналда» есть спальни, гостиная, кухня. А еще столовая, игровая комната, прачечная. На кухне можно воспользоваться современной бытовой техникой – работает несколько холодильников, варочных панелей и даже посудомоечные машины. Созданы условия, чтобы маленький пациент ел привычную домашнюю еду: родителям выдается комплект посуды.В «Домике», как его любовно называют гости, часто проводятся праздники, от больших до маленьких, а также мастер-классы. Например, с занятия с шеф-поварами ресторанов, так что полученные знания можно применить не откладывая. Простую еду на мастер-классах готовят сами дети. Оборудована также специальная детская площадка, где ребята с ОВЗ могут играть наравне со здоровыми детьми. Весь первый этаж приспособлен для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.Нынче к Новому году и Рождеству провели мастер-класс по новогоднему декору: дети раскрашивали елочные игрушки. Нарядная елка, разумеется, тоже была, так же, как и праздничное угощение.ПОМОГАЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ- Важно, чтобы малыш не видел, как родители переживают за них и боятся болезни. Дети должны убеждаться, глядя в глаза маме, что все хорошо и спокойно. Ребенок не понимает, почему мир для него стал другим, не как у других детей, ему хочется так же гулять, бегать и играть. Вот поэтому родителям нужна такая помощь, - считает мама Айгуль Хамидуллина, гостившая в «Доме».Проект выполняет важную функцию психологической поддержки пациентов клинической больницы, отмечают в ДРКБ, ведь такое сопровождение помогает в выздоровлении.- Этот проект оказывает неоценимую поддержку семьям, создавая комфортные условия пребывания и возможность не разлучаться с детьми. Он также помогает экономить: родителям - средства на проживание, а больнице - трудозатраты персонала, - комментирует главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.Для отбора на проживание создана комиссия в больнице, которая учитывает тяжесть заболевания ребенка, уровень доходов семьи и то, насколько далеко место проживания от больницы, полная или неполная семья. В «Доме» разрешают и другим членам семьи приезжать на выходные, а также могут поселить маму с грудничком.В жизни Дома активно принимают участие больше 500 волонтеров ежегодно. Это и частные лица, и добровольцы из различных организаций, компаний. Команда менеджеров гостиницы не только принимает помощь, но и сама передает новые знания и умения.Всего же каждый год «Дом Роналда Макдоналда» в Казани организовывает более 300 мероприятий для более 5 тысячи детей, проходящих лечение в ДРКБ МЗ РТ, и их родителей.