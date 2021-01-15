Если для большинства из нас тренажерный зал — приятное дополнение к будням, то для многих людей с ограниченными возможностями занятия в нем являются насущной необходимостью.Вот уже больше четырех месяцев в Казани работает тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята занимаются в комфортном, светлом помещении подросткового клуба «Талантика», оборудованном специальными тренажерами.Спортивный зал в Московском районе города открыл благотворительный фонд «Альпари» при поддержке исполкома Казани, объединения молодежных (подростковых) клубов по месту жительства «Подросток». И, конечно, благое дело не состоялось бы без помощи неравнодушных людей, совершающих пожертвования на портале Добро.mail.Семь тренажеров для реабилитации и абилитации создают дозированную нагрузку на суставы и основные группы мышц, обеспечивая им хорошее развитие и эластичность, а также стимулируют кровообращение. Занятия, которые проводятся под руководством квалифицированного тренера, бесплатные.Помещение тренажерного зала, работающего с начала сентября по адресу ул. Окольная, 94, соответствует требованиям программы «Доступная среда», и папы и мамы могут привозить ребят на инвалидных колясках.- Для развития особенных детей занятия на тренажерах жизненно необходимы, поэтому многим семьям приходится обзаводиться мини-спортзалом на дому, отнимая свободное пространство и так небольших квартир. А ведь это оборудование еще и дорогое. У нас возникла идея создать специализированный тренажерный зал, чтобы здесь могли заниматься и общаться дети и подростки с инвалидностью, - отмечает руководитель благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева.Кроме поддержания и развития физической формы и выносливости неоценим вклад коллективных тренировок в душевное и эмоциональное развитие детей с инвалидностью - формируется умение общаться, доброжелательность, им легче обрести душевную устойчивость.Занятия проходят в группах не более трех человек, а всего спортзал принимает 36 ребят с ОВЗ в неделю. Организаторы мечтают, чтобы такие спортзалы появились в каждом районе Казани, ведь сейчас ребятам нередко приходится ехать с одного конца города на другой. К тому же желающих больше, чем тренажерный зал может принять.Тем временем спектр возможностей пока что единственного тренажерного зала увеличивается: недавно частный благотворитель передал в дар массажное кресло. Теперь дети и подростки после занятий могут получить полную релаксацию.ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ«Начали здесь заниматься недавно. Тренер Владимир контакт с сыном Даниилом (ему 13 лет) установил сразу. Сыну нравится заниматься, это тот самый спорт, который необходим нашим детям. Тренировки позволяют укрепить мышечный корсет, развивают координацию, внимание, повышают выносливость. Плюс доброжелательное отношение тренера, новые друзья — все это нужно это социализации ребенка. Занимаясь, мы стремимся укрепить здоровье и найти новых друзей. Надеемся, что это направление будет активно развиваться»«Мой сын Никита Павлов с радостью занимается в тренажерном зале. Замечательный тренер Владимир добивается от него хороших результатов. Собираемся продолжать заниматься и дальше, укреплять здоровье, иммунитет. Мы любим заниматься физкультурой!»«По причине остаточного зрения мой сын Дмитрий Ченский ограничен в занятиях спортом, и тренажерный зал стал для нас выходом из положения — это позволило исполнить его давнюю мечту заниматься спортом. Отдельно хочется отметить профессиональный подход инструктора Владимира. Он грамотно, доходчиво объясняет упражнения с учетом возможностей сына. Хотелось бы, чтобы таких залов было больше в городе. Спорт необходим любому человеку, а людям с ОВЗ это необходимо вдвойне»«Иван Самойлов, ему 24 года, с удовольствием ходит на занятия в тренажерный зал. Здесь есть возможность заниматься с квалифицированным тренером, который рассчитывает нагрузки с учетом особенностей здоровья. Ваня постоянно находится дома, так что физические нагрузки просто необходимы для него и доставляют особую радость. С нетерпением ждет занятия!»«У меня ходит сюда заниматься дочь Эльмира, 15 лет. Первый раз попали в спортзал клуба «Талантика». До этого не было возможности ходить на такие тренировки. Очень понравилось, Эльмира с удовольствием занимается, слушает тренера. Планируем и дальше посещать занятия. Спасибо большое всем, кто принял участие в организации такого спортзала для наших деток»«Наши взрослые дети много времени проводят дома, мало двигаются, и эти занятия для них очень важны. Замечательные тренажеры, внимательный тренер, которого они с удовольствием слушаются, общение! Спасибо всем, кто помогает нам получать такие важные для всех нас занятия!»