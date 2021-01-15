В соцсетях Чебоксар появилось видео с младенцем, который рулить настоящим внедорожником. Малыш сидит на коленях водителя, предположительно, отца, и радостно прыгает во время движения. Он громко смеется и крутит руль. А когда прижимается к нему лицом, то его родители за кадром просят: \\"Не грызи руль!\\". Мать с отцом смеются и всячески поощряют малыша.Эту семейную радость не разделили сотрудники ГИБДД Чувашии. Они также увидели данное видео в соцсетях и тут же начали поиски водителя, который подверг опасности не только ребенка, но и других участников дорожного движения.Сначала по видео вычислили улицу по которой ехал внедорожник, а после его нашли по записям с камер наружного видеонаблюдения. Вину за то, что ребенок рулил машиной, в итоге взял на себя его отец. Мужчину привлекли к административной ответственности за перевозку ребенка вне детского кресла. Ему выписали штраф в 3 000 рублей.Отметим, что подобные видео уже становились поводом для разбирательства в ГИБДД. Так, в Набережных Челнах многодетная мать дала порулить своему 6-летнему сыну машиной на скорости 130 км/ч. До этого та же самая женщина также попадала под внимание госавтоинспекторов за другое видео. На котором видно, как она ведет машину с младенцем на руках.