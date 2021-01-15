ВКЛАД В БОРЬБУ С COVID-19КВЗ оказал финансовую помощь Республиканской клинической больнице Минздрава РТ. Денежные средства были перечислены в благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в рамках республиканской акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Для адресной помощи был выбран временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, развернутый в РКБ.На выделенную сумму был закуплен месячный запас лекарств для лечения пациентов с COVID-19, а также 7 тысяч литров бутилированной воды.Кроме того, волонтеры КВЗ провели благотворительную акцию в поддержку одиноких неработающих пенсионеров предприятия во время пандемии. Адресную помощь получили свыше 100 человек. Активисты Заводского союза молодежи КВЗ организовали сбор средств, в котором участвовали все подразделения предприятия. На собранные деньги были приобретены продуктовые наборы.А в канун 75-летней годовщины Победы, которая также пришлась на период самоизоляции, продукты и финансовую поддержку получили ветераны Великой Отечественной войны, работавшие на заводе в разные годы. Руководители предприятия навестили их перед праздником и вручили подарки.ЗАВОДЧАНЕ – ДЕТЯМДля сотрудников Казанского вертолетного завода благотворительность – норма жизни. В канун Нового года заводчане помогли осуществить детскую мечту. Члены Заводского союза молодежи при поддержке профкома предприятия приняли участие в предновогодней акции «Письмо Дедушке Морозу». В рамках республиканского благотворительного проекта для детей с непростой судьбой одному из малышей вручили подарок, о котором он всегда мечтал, - велосипед. Кроме того, профсоюз предприятия подарил сладкие наборы воспитанникам подшефного КВЗ Приволжского детского дома.Заводчане каждый год поддерживают и республиканскую благотворительную акцию «Помоги собраться в школу»: покупают для детей из нуждающихся семей ранцы и школьные принадлежности.В прошлом году работники КВЗ впервые приняли участие в благотворительном проекте «Добрая библиотека». В течение недели все желающие могли принести книги для детских больниц Казани. Сотрудники завода собрали порядка 250 изданий для детей и подростков. По условиям акции принимались либо новые книги, либо тома из домашней библиотеки в хорошем состоянии. Участниками проекта стали 10 подразделений предприятия. На форзацах можно было оставлять пожелания выздоровления для юных читателей.«Я Б В ВЕРТОЛЕТЧИКИ ПОШЕЛ…»В марте 2020 года в детском игровом городе «КидСпейс» открылась площадка Казанского вертолетного завода. КВЗ для занятий с детьми передал в безвозмездное пользование макет легкого вертолета Актай (в переводе с татарского «белый жеребенок»).В игровом формате подрастающему поколению рассказывают об истории вертолетостроения и его будущем, о традициях КВЗ, производстве и востребованных специальностях. Ребята могут примерить на себя роль инженеров, бортовых техников, сборщиков авиационной техники.Совместный проект Казанского вертолетного завода с детским городом «КидСпейс» расширяет программу сотрудничества «школа-вуз-предприятие» и популяризирует рабочие и инженерные профессии в области производства вертолетной техники среди дошкольников.ДЛЯ СПРАВКИКВЗ тесно сотрудничает с учебными заведениями Казани. Так, заключен договор о сотрудничестве с гимназией №8 и школой №54: завод продолжает поддерживать специализированные «вертолетные классы», привлекая школьников к участию в заводских мероприятиях, в том числе образовательной направленности. С Казанским авиационно-техническим колледжем имени П. В. Дементьева подписан договор о проведении производственных практик и дуальной подготовки рабочих (совмещение работы на КВЗ и профильного обучения). Работа со студентами начинается уже со 2-3 курсов. Кроме того, по инициативе руководства завода в 2015 году в КНИТУ-КАИ была создана базовая кафедра «Вертолетостроение». Защита выпускных квалификационных работ проходит на предприятии. Лучшие выпускники бакалавриата поступают в магистратуру кафедры и сразу трудоустраиваются на КВЗ. За ними закрепляется наставник – руководитель научно-исследовательской работы, который на протяжении двух лет сопровождает и курирует обучение.С 2014 года КВЗ поддерживает проведение конкурсов профмастерства по стандарту WorldSkills, оказывая спонсорскую помощь и предоставляя оборудование, подготовленные площадки, услуги профильных специалистов. Так, в 2019 году КВЗ предоставил для проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan два вертолета Ансат. Они использовались для выполнения задания по предполетному осмотру в компетенции «Обслуживание авиационной техники». Сотрудники КВЗ проводили техническую поддержку и администрирование работы на профильной площадке в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Также на предприятии проходили тренировки для Национальной сборной Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обслуживание авиационной техники».ПОДДЕРЖКА СПОРТАПри поддержке Государственной корпорации «Ростех», холдинга «Вертолеты России» и Казанского вертолетного завода Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» в октябре 2020 года организовало Межрегиональные корпоративные игры Приволжского федерального округа (Запад) в Казани. На игры приехали атлеты из разных регионов России. Соревнования были бесплатными – участвовать в них могла любая корпоративная команда. Для спортсменов-любителей прошли состязания по легкой атлетике, перетягиванию каната, гиревому спорту, кросс-фиту, настольному теннису, плаванию и другим спортивным дисциплинам. Желающие могли сдать нормы ГТО.Сотрудники КВЗ тоже приняли участие в соревнованиях, по итогам которых заводская команда по футболу заняла первое место, а волейболисты взяли бронзу.