Работники Чувашской энергосбытовой компании (ЧЭСК) дарят праздник и другим. Они, как и другие компании Группы РусГидро, проводят благотворительную акцию «Чемодан добра», цель которой - сбор необходимых вещей для одиноких пожилых людейНа этот раз помощь была направлена обитателям Кугесьского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где на сегодня проживают 194 пожилых человека, из которых 172 - инвалиды. Собранные вещи переданы пожилым людям, чтобы они почувствовали заботу.- Чтобы сделать мир добрее, нужно начинать с себя. Пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, рады вниманию и помощи, - считает исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании Александр Гончаров.Эта акция - лишь эпизод системной работы Группы РусГидро по вовлечению своих работников в волонтерскую и благотворительную деятельность. Социальную ответственность компания реализует через комплексную благотворительную программу, сочетающую воспитание нового поколения профессиональных энергетиков с формированием благоприятной социальной среды и улучшением качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетные направления программы - образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.Акции «Чемодан добра» компании, входящие в Группу РусГидро, проводят с 2018 года, а вот помощь в подготовке детей в школу проводится РусГидро уже много лет.Этой осенью работники ЧЭСК собрали в школу детей из Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В День знаний 1 сентября ребята получили спортивные костюмы и кроссовки, школьные принадлежности, новые портфели, конструкторы и различные книги. Без подарков не остались и выпускники центра, уже ставшие первокурсниками в разных учебных заведениях.В этом году ЧЭСК присоединилась к эколого-благотворительному волонтерскому проекту - кампании по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки».Принять участие в акции можно во всех межрайонных отделениях и в Управлении Чувашской энергосбытовой компании. Вторсырье, собранное волонтерами, будет сдано для дальнейшей переработки, а средства пойдут на покупку инвалидных колясок и другого реабилитационного оборудования для детей с ОВЗ из приемных семей.Символично, что знаком «Добрых крышечек» стал цветик-семицветик из одноименной сказки Валентина Катаева о девочке Жене, пожертвовавшей последний, заветный лепесток на то, чтобы больной мальчик снова мог ходить. Столь же знаково, что успешные предприятия энергетической компании-гиганта, даже в канун собственного профессионального праздника, не забывают о нуждающихся и готовы дарить им энергию своего душевного тепла буквально чемоданами.А с ребятами из Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, энергетики дружат в течение года. На Новый год благотворители вновь встретились со своими подопечными, организовав им новогодний праздник. Дед Мороз приехал на санях, зажег с ребятней новогоднюю елку. Все дети получили подарки. Это настольные игры, коньки, игрушки и книги. И то, что эти встречи не разовые акции, а искренняя дружба и взаимная поддержка на годы, подтверждают ответные подарки: дети уже заранее приготовили к встрече энергетиков свои рисованные поздравления с профессиональным праздником.