Но одной из главных целей в самом фонде «Ярдэм» считают возможность создавать для своих подопечных такие условия, чтобы они в дальнейшем могли вести самостоятельную и полноценную жизнь.Так, на сегодня в центре «Ярдэм» трудоустроены более 20 инвалидов I группы. Усилиями фонда они раскрываются, находят свое место в обществе, создают семьи, занимаются творчеством и не боятся мечтать.Казанец Фанис Мингараев - ярчайший пример того, как назло ограниченным возможностям человек хочет и может жить яркой, насыщенной и значимой жизнью. Будучи с рождения незрячим, молодой человек преподает на курсах компьютерной грамотности, редактирует книги, обучает основам нравственности и этики, занимается жизнеописанием пророка Мухаммеда. О том, благодаря чему удалось всего этого достичь, Фанис рассказал в видеоролике.- Молюсь за каждого неравнодушного, кто посильно участвует в жизни «Ярдэм», - говорит Фанис. - Поддерживая фонд «Ярдэм», вы поддерживаете таких живых людей.Благотворительность спасает жизни! Не оставайтесь в стороне!Телефон горячей линии: +79600480778 (привязан к карте Сбербанка)Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288ФИО: Баязитов Илдар РафкатовичНазначение платежа: «Благотворительная помощь на социальные проекты»Яндекс-кошелек: 4100 1808 2931 92Также можно отправить СМС со словом НУР на номер 7715 (50 рублей).