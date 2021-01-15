Современное общество столкнулось с коронавирусной инфекцией COVID-19, в зону риска попали миллионы людей. Государством были приняты меры по предотвращению распространения болезни. Многие были вынуждены оставаться дома. Тогда на помощь пришли простые люди – рабочие, ученые, студенты, инженеры… Они стали добровольцами – волонтерами, которые оказывают внимание и психологическую поддержку.Сотрудники Казанского порохового завода в период пандемии оказывают помощь наиболее уязвимым категориям граждан – пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Регулярно с 30 марта ребята развозят нуждающимся продукты первой необходимости, лекарства. Помощь оказали более 150 жителям Казани.Информация о необходимости оказания помощи поступает от Федерации профсоюзов РТ. Получая заявку, активисты предприятия связываются по телефону с пожилыми людьми и привозят необходимое.