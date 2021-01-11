По данным Гидрометцентра Татарстана, вторжение арктического воздуха на территорию республики продолжится. Ночью и утром 12 января температура воздуха может опуститься до -27 градусов, а при прояснениях местами даже до -32. Днем же во вторник прогнозируется от -19 до -24 градусов мороза.В среду, 13 января, ночью-утром ожидается от -28 до -33 градусов, а днем – от -20 до -25. При этом местами пройдет слабый снег.В четверг, 14 января, мороз все еще не отступит. Ночью от -21 до -26 градусов, на востоке Татарстана при прояснениях и вовсе ожидается до -32. А вот утром и днем через регион пройдет атмосферный фронт южного циклона, и погода ухудшатся. Пойдет снег, местами сильный, ожидаются метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер с порывами до 15 м/с, на дорогах снова образуются снежные заносы. Но зато немного потеплеет. Так, днем прогнозируется от -10 до -15 градусов.Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 15 января, ночью и утром температуры воздуха ночью ожидаются в пределах от -12 до -17. Днем осадки и ветер ослабнут, потеплеет - от -7 до -12 градусов.В субботу же ночью если и пройдет снег, то слабый и местами. Но при этом вновь похолодает – максимум до -19. Днем с приближением очередного атмосферного фронта вновь ожидаются снег и температуры воздуха от -11 до -16 градусов.