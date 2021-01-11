Заболевший коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пережил реанимацию и не перестает благодарить врачей за то, что сейчас может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. Вместе с тем, правда, он заметил, что не все качественно выполняют свою работу во время пандемии.- Мои 14 дней борьбы за жизнь. Я испытал болезнь «на своей шкуре», смог посмотреть изнутри, как наши врачи борются за жизнь и здоровье людей. Эти две недели стали для меня еще и временем анализа действий властей в период пандемии. Надо честно признать, далеко не все качественно выполняют свою работу, - признался он на своей официальной странице в социальной сети.Так, губернатор считает, что нужно проводить больше тестов на COVID-19 и компьютерной томографии. Есть у него вопросы и к местному Минздраву - по вызову врачей на дом и выдаче бесплатных лекарств зараженным.- Я получаю сообщения, комментарии от людей . По всем случаям потребовал отдельно разобраться, выяснить причины и навести порядок в тех учреждениях, где есть сбои. Всем здоровья, - написал Морозов.Напомним, COVID-19 у Сергея Морозова подтвердился 25 декабря - спустя сутки после того, как он проснулся с температурой и больным горлом. Вначале глава региона планировал лечиться дома и продолжать работать удаленно, но врачи настояли на стационаре.