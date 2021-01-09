8 января на домашнем льду «Татнефть - Арены» казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 одержал победу над челябинским «Трактором».Уже на 3 минуте игры гости забили первую шайбу в ворота хозяев. Казанцы после этого попытались отыграться, но этих попыток оказалось недостаточно. При этом в составе «барсов» произошло два удаления подряд. Оставшись в меньшинстве, они смогли сохранить счет на табло.Инициативу хозяева перехватили во втором периоде. Но, несмотря на 16 бросков по воротам «Трактора», казанцы так и не смогли записать в свой актив ни одного гола.При этом в последней 20-минутке матча они пропустили еще одну шайбу – 0:2 в пользу гостей. Но послед розыгрыша двойного большинства «барсы» все же размочили счет. С пятака в верхний угол шайбу отправил Харри Песонен. А в последние секунды основного времени отличился уже Стефан Да Коста – 2:2. Был назначен овертайм. К слову, у Да Косты это уже 20 гол в сезоне. По этому показателю он догнал Найджела Доуса.- Весь матч чувствовал, что не попадаю в ритм. И здорово было все-таки забить, сравнять счет в концовке, принести пользу команде, - скажет потом о забитой шайбе Стефан Да Коста.Дополнительное время не выявила сильнейшего в этом матче. Счет на табло остался неизменным. Победителя определили буллиты. Автором решающего для казанцев гола стал Данис Зарипов – 3:2. Это стало 10 победой «Ак Барса» подряд в регулярке лиги - клубный рекорд обновлен.- Впервые в сезоне забили вшестером. Очень положительно все в итоге, хотя два периода игра в атаке складывалась тяжеловато. Но нашли в себе силы, ребята молодцы, - отметил после матча наставник казанцев Дмитрий Квартальнов. – Соперник очень хорошо играл и агрессивно, они здорово начали, воспользовались ошибками, которые мы допустили.Далее у «Ак Барса» по календарю выездные матчи – 10 января в Уфе и 12 января в Нур-Султане (Казахстан). После чего 15 января дома примет «Авангард».