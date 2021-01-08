Стали известны новые подробности жуткой расправы над семьей из трех человек в Казани. По словам знакомых с ситуацией людей, подозреваемый в этом преступлении – 22-летний парень убитой девушки, подстерегал ее и угрожал. Она не отвечала на телефонные звонки. Есть информация, что перед расправой молодой человек отправил своей 18-летней жертве сообщение с очередным ультиматумом, в котором требовал правды и сообщал, что его никто не остановит.Ралия (имя изменено – Ред.) закончила школу совсем недавно – в 2020 году, и поступила в КИУ имени В.Г. Тимирясова на факультет психологии и педагогики. Как сообщают знакомые с ситуацией люди, девушка хотела воспитывать детей.Но ее мечта не сбудется. Девушку вместе с семьей – 62-летним отцом и 59-летней матерью, жестоко зарезали. По версии следствия, это сделал ее тогда уже бывший парень. Напомним, тела убитых нашли ночью 7 января. А около дома тяжело травмированного экс-кавалера Раили. Предполагается, что молодой человек пытался после совершенного преступления покончить с собой. Врачи смогли спасти ему жизнь. Он сейчас находится в реанимации, что затрудняет следователям провести допрос.Пока по их версии, поздно вечером парень пришел в квартиру потерпевших, которые были против того, чтобы он общался с их 18-летней дочерью. Возможно на этой почве между отцом девушки и молодым человеком и вспыхнула ссора. Отвергнутый парень в итоге, как предполагается, схватился за нож. При этом его жертвой стал не только глава семейства, но все, кто находился в квартире – бывшая девушка и ее мать.