Пхеньян, 6 января. /ЦТАК/ Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын на заседании первого дня VIII съезда ТПК начал исторический отчетный доклад ЦК партии седьмого созыва.Зал съезда преисполнен бесконечным волнением всех участников, которые будут принимать немеркнущую великую программу, сулящую мощной поступью продвигать вперед великое дело социализма под высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма и ослепительно освещать столбовую дорогу к новому торжеству нашей революции.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в своем докладе конспективно остановился на положении работы ЦК партии, который энергично продвинул дело строительство социализма нашего образца по указанному VII съездом ТПК направлению великого продвижения.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что в докладе будет строго подытожено положение работы ЦК седьмого созыва с двух сторон – успехов и недостатков. И будут выдвинуты главная боевая линия и тактико-стратегические курсы для радикального продвижения строительства социализма и важные вопросы, встающие в продвижении дела воссоединения Родины и внешних отношений, укреплении и развитии работы партии.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подытожил блестящие успехи, достигнутые нашей партией и народом за отчетный период.Уважаемый высший руководитель анализировал недостатки, проявленные в выполнении пятилетней стратегии экономического развития государства, и их субъективные, объективные факторы.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, отмечая, что следует развертывать работу по поднятию на одну ступень выше экономики страны в целом по новым пятилетним планам, анализировал реальное положение ключевых отраслей промышленности народного хозяйства, в том числе металлургической, химической, электроэнергетической, угольной, машиностроительной и добывающей промышленностей, и выдвинул задачи для их дальнейшего развития.Отчетный доклад седьмого созыва ЦК партии продолжается.ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОГО ДНЯ VIII СЪЕЗДА ТПКПхеньян, 7 января. /ЦТАК/ В обстановке, когда вся страна, восприняв весть об открытии VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), кипит приподнятым духом, 6 января прошло заседание второго дня съезда.Председатель ТПК, Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын продолжил выступление с отчетным докладом ЦК партии седьмого созыва, которое он начал в заседании первого дня.Еще более приподнимается энтузиазм участников съезда, заслушивающих отчетный доклад ЦК партии, в котором нашли отражение тактико-стратегические линии для заметного сдвига на пути всестороннего продвижения строительства социализма нашего образца.В докладе второго дня проанализировано положение главных отраслей, в том числе транспорта, капитального строительства и промышленности строительных материалов, связи, торговли, охраны земли и окружающей среды, коммунального хозяйства и внешней экономики, и сферы управления экономикой. И упомянуты цели и практические методы для совершения новаторства и развития в соответствующих отраслях в период нового пятилетнего плана.Также в докладе отмечены пути для принесения действительной перемены, которую можно всеми фибрами почувствовать в жизни народа, путем достижения планомерного и продолжительного производственного роста в отраслях сельского хозяйства, легкой промышленности и морской промышленности, самостоятельного и многогранного развития городов и уездов.В докладе снова объявлена железная воля к укреплению государственной обороноспособности на более высокий уровень для надежной защиты безопасности страны и народа, мирной обстановки в социалистическом строительстве и выдвинуты цели для ее осуществления.В докладе конкретно намечены важные задачи для ускорения развития науки и техники страны.Все участники, внимательно заслушивая отчетный доклад, преисполняются решимости с новой верой прилагать все усилия к революционному делу.Отчетный доклад ЦК ТПК седьмого созыва продолжается.ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО ДНЯ VIII СЪЕЗДА ТПКПхеньян, 8 января. /ЦТАК/ Ежедневно получая известие о VIII съезде ТПК, имеющем эпохальное значение в свершении дела социализма нашего образца, все больше и больше возрастает доверие и верность миллионов партийцев всей партии и народа всей страны великой партии.7 января прошло заседание третьего дня VIII съезда ТПК.Председатель ТПК, Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын продолжил выступление с отчетным докладом ЦК партии седьмого созыва вслед за заседанием второго дня.Страстный доклад уважаемого товарища Ким Чен Ына, сильно вдохновляющий и стимулирующий всю партию и весь народ на следующий этап новой победы, безгранично встряхивает участников съезда и удваивает их революционный энтузиазм и боевой дух непременно выполнить важные задачи, встающие перед партией и революцией.В докладе третьего дня глубоко проанализированы и оценены недостатки и уроки, выявленные в ходе работы для ускорения строительства культуры за прошедшие 5 лет. И предложены направления и пути, чтобы эти недочеты считали трамплином для прогресса и скачка и открыли период нового расцвета путем совершения крутой революции во всех областях социалистической культуры, включая образование, здравоохранение, литературу и искусство.Также упомянуты важные вопросы для установления здорового и революционного образа жизни нашего образца во всех сферах общественной жизни и последовательного преодоления несоциалистических проявлений.Подчеркнуто требование, вытекающее из действительности, что следует улучшить государственное управление, еще и усилить работу по соблюдению законности и юридическую борьбу, при этом выдвинуты практические пути для еще большего превосходства и мощи нашего государственного и общественного строя, которые являются ценными завоеваниями революции и жизнью нашего народа.В докладе отмечено, что Союз молодежи и другие организации трудящихся – приводной ремень и поддерживающая организация партии – не выполняют свою миссию и обязанность, и изложены принципиальные вопросы для укрепления всех союзов как мощных сил социалистического строительства путем обращения первоочередного внимания на внутрисоюзные дела и идейное воспитание.Участники съезда оглянулись на нынешнее состояние своей области, своей единицы, основываясь на содержании доклада, где в каждой фразе отражены идеал нашей партии «Поклоняться народу, как небу!» и ее идеи «Народные массы превыше всего». И хладнокровно анализируют положение прошлой работы с точки зрения партийности, революционности и народности.Если не будут обновлять работу с помощью высокой партийной сознательности и предприимчивого боевого духа и избавляться от схематичности, окаменелости и избитого стиля работы, то невозможно будет поспевать за требованиями эпохи и революции и преодолевать трудности на пути продвижения. Участники съезда, осознавая этот урок, сосредоточивают внимание на отчетном докладе ЦК партии.Доклад рассмотрел вопрос в отношении Юга согласно сложившейся обстановке и измененному требованию времени. И осветил генеральный ориентир и политическую позицию нашей партии для всестороннего расширения и развития внешних отношений.На фоне того, что поднимаются необычное внимание и энтузиазм участников в отношении вопросов, имеющих важнейшее значение в развитии нашей революции, доклад проанализировал успехи, достигнутые в отчетный период в упрочении партии в идейно-организационном отношении и повышении ее руководящей роли. Также выдвинул задачи и пути для немедленного поправления уклонов, имеющихся в партийной работе в настоящее время, дальнейшего укрепления партии и революционных рядов и углубления партийного руководства революцией и строительством.Участники с большим волнением воспринимают отчетный доклад ЦК партии, ясно освещающий пути для полного проявления внутренних движущих сил и потенциала развития нашей революции, успешного преодоления всех препятствий и трудностей, стоящих перед лицом.С большой проникновенностью заслушивая доклад уважаемого товарища Ким Чен Ына, все участники в увязке с работой своих отраслей и единиц глубоко прорабатывают тяжелые и ответственные боевые задачи, выдвинутые нашей революцией, вошедшей в период нового развития и скачка.По мере того как продолжается съезд, все участники острее чувствуют величие и мудрость нашей партии – штаба корейской революции, организатора и вдохновителя всех побед. Они преисполнены революционным энтузиазмом достичь реальных успехов и совершать существенное новаторство в дальнейшей практической борьбе, снова собравшись с революционными убеждениями и непреклонным боевым духом, пользуясь нынешним съездом.