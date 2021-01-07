Любопытный пост появился в одной из казанских групп в соцсетях. Там официант одного из кафе поразился меркантильности некоторых девушек. По его словам, поведение представительниц прекрасного пола резко отличается в зависимости от ситуации. По его словам, если девушка приходит с парнем, то заказывает много и из числа дорогих блюд, а если заходят в кафе с подругой или в одиночестве, то выбирает минимум и из того, что подешевле.- Недавно устроился работать официантом в один ресторанов в центре Казани и поразился от того, насколько бывают меркантильные и корыстные девушки и таких большинство! Если девушка приходит в наше заведение с парнем, то все... пол меню на столе! Самые дорогие блюда заказывает, ещё и с собой иногда десерт просят, когда не влезает уже, парни видно что грустные, но куда деваться, заложенные стереотипы о том, что, если ты «нормальный мужик», то плати, ты же не какая-нибудь тряпка, работает на ура! Но самое прикольное, что когда допустим эта же самая девушка приходит с подругами, то они блюдо то не всегда закажут, а на счет напитка (чая, кофе) очень грубо отказываются, чтобы сэкономить денег! Хотя принято уж, если пришел напиток по-любому взять, в общем, режим жесткой экономии. Мне, как парню, противно на это смотреть! - написал парень в соцсетях.Данная публикация вызвала ажиотаж в соцсетях. Тему начали активно обсуждать. Нашлись те, кто поддержал официанта, заявив, что девушки правда ведут себя, порой, довольно корыстно. Впрочем, были и те, кто начал защищать женщин. Кроме того, автора поста чуть ли не обвинили в навязывании стереотипов.\\"Автор, а ты что за чужой карман переживаешь? Если такие \\"супер\\" дорогие блюда в этом кафе/ресторане, значит тот, кто угощает, сам решил это и сам привел туда\\".\\"Ну чего, ты не расстраивайся так сильно. Америку не открыл. Тут многие пишут о меркантильности девушек, хотя я работаю в пекарне, неоднократно наблюдала, как девушки покупают своим парням что либо ... И выбираете вы весьма не из дешевого... Так что... Кто как на шею присядет. Намного противне смотреть на парня/мужчину, за которого платит девушка...\\".\\"Я вот девушку тоже часто вожу в рестораны, и как заметил она всегда выбирает самые дорогие блюда, а как себе домой заказывает, то смотрит что по дешевле, я не плохо зарабатываю и мне не жалко, просто заметил эту закономерность\\".\\"У меня тоже такое было, поела, напилась, а потом в черный список отправила\\".\\"Если парень не может покормить девушку - ему не положена девушка. Простите, конечно, а в декрете как будете её содержать? Оставьте девушек мужчинам\\".\\"Уборщицу напомнил из фильма, все топчут и топчут, а ты мой за ними! После его плача, многие парни прозреют и будут предупреждать девушек, платим 50/50) И чаевые ему будут вскладчину оставлять\\".Кроме того, людям было интересно узнать название кафе, где работает официант, чтобы посмотреть на описанные им картины, но автор поста не стал называть ни своего имени, ни названия заведения.