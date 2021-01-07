Пхеньян, 6 января. /ЦТАК/ В обстановке пристального внимания, больших ожиданий и горячего желания всех партийных, народа и военнослужащих Народной Армии всей страны 5 января 110 года чучхе (2021) в Пхеньяне, столице революции, открылся VIII съезд ТПК.ЦК ТПК созвал восьмой в священной истории нашей партии съезд партии с целью, чтобы всесторонне и строго подытожить работу ЦК партии, еще раз ясно определить точный боевой ориентир и задачи для достижения больших успехов в свершении социалистического дела и принять практические меры по улучшению. Они же соответствуют требованию эпохи, когда наступил период нового подъема и величайший период крутой перемены развития нашей революции, Созыв VIII съезда партии, который будет освещать путь вперед новой борьбы корейской революции, является проявлением твердой уверенности нашей партии в переходе социалистического дела на очередной этап победы, а также феноменальным политическим событием, имеющим большое значение на боевом пути славной ТПК.За отчетный период наша партия, руководствуясь великим кимирсенизмом-кимчениризмом, непрестанно боролась за повышение руководящей силы и боеспособности партии, осуществление великого дела строительства богатого государства и могучей армии, более последовательное воплощение идеи «Народные массы – превыше всего» во всех сферах революции и строительства нового общества.На VIII съезде ТПК на основе научно обоснованного анализа тенденции развития революции и требований сложившейся субъективной и объективной ситуации обсудят и определят новую линию борьбы и тактико-стратегические курсы, нацеленные на совершение эпохального скачка в укреплении и развитии партии, социалистическом строительстве.Наш народ, который преданно претворял в жизнь замысел и решения партии, абсолютно поддерживая и веря в ТПК – непобедимую ведущую, воздает дань глубочайшей чести и горячее поздравление историческому VIII съезду партии, на котором будет дано направление нового развития и продвижения вперед свершения революционного великого дела чучхе.В 9 утра 5 января глава партии, государства, руководитель чучхейской революции - товарищ Ким Чен Ын вместе с членами Политбюро ЦК партии вышел на трибуну съезда.Тогда все участники, взирая на уважаемого товарища Ким Чен Ына, который с гениальной мудростью, незаурядным искусством руководства, дерзкой отважностью и волей уверенно ведет нашу партию и народ по единому пути блестящей победы и славы, громко кричали «Ура!». А место съезда кипело их бурным ликованием.Под выдающимся и утонченным руководством ЦК партии во главе с уважаемым товарищем Ким Чен Ыном в отчетный период более ясно установлен революционный атрибут ТПК как направляющей силы революционного дела чучхе и открылась новая эпоха самостоятельного существования и процветания и блестящая эпоха духа первородства нашего государства. И достоинство, внешний статус и совокупность государственной мощи нашей Республики поднялись на чрезвычайно высокий уровень.В ходе того, что, с единой душой и с полной отдачей энергии поддерживая руководство ЦК партии, с терпением преодолели небывалые в истории жестокие испытания и трудности, всесторонне упрочились единодушие и сплочение партии и революционных рядов. А также продемонстрированы на весь мир абсолютное превосходство социализма нашего образца, считающего идею «Народные массы – превыше всего» как первейший жизненный фактор, и смелый дух чучхейской Кореи, продвигающейся вперед под высоко поднятым знаменем самостоятельности и собственных сил.В съезде приняли участие члены руководящего органа ЦК партии седьмого созыва и делегаты, избранные из организаций всей партии всех инстанций.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил с речью открытия VIII съезда ТПК.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын с преданностью всех представителей, партийных всей партии, народа, военнослужащих Народной Армии воздал товарищу Ким Ир Сену и руководителю товарищу Ким Чен Иру глубокое уважение и наивысшую славу.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, от имени всех представителей присягая, что этот съезд станет последовательно преданным революционным идеям и делу великих вождей товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира – основателя, строителя и великих вождей нашей партии, объявил VIII съезд открытым.Внушая новый прилив страсти к революции и борьбе всем участникам, охваченным безграничным волнением, торжественно исполнился Патриотический гимн.По поручению Политбюро ЦК ТПК товарищ Ким Чэ Рён председательствовал на съезде.На съезде избран рабочий орган.На съезде в отражении единодушной воли и чаяния всех партийцев, народа и военнослужащих Народной Армии всей страны выдвинули уважаемого товарища Ким Чен Ына членом рабочего органа VIII съезда партии.После этого все участники съезда с доверием к уважаемому великому товарищу Ким Чен Ыну и душой верности ему бурно кричали «Ура!».Ниже следуют члены рабочего органа.Товарищ Ким Чен ЫнЧве Рён Хэ, Ли Бён Чхор, Ким Док Хун,Пак Бон Чжу, Пак Чон Чхон, Ким Чэ Рён,Ли Ир Хван, Чве Хви, Пак Тхэ Док,Ким Ён Чхор, Чве Бу Ир, Ким Су Гир,Тхэ Хён Чхор, О Су Ён, Ким Хён Чжун,Хо Чхор Ман, Пак Мён Сун, Чо Ён Вон,Ким Ё Чен, Ким Чон Гван, Чон Гён Тхэк,Ким Ир Чхор, Им Чхор Ун, Ли Рён Нам,Ким Ён Хван, Пак Чон Нам, Ян Сын Хо,Ли Чу О, Дон Чон Хо, Ко Ин Хо,Ким Хён Сик, Чвэ Сан Гон, О Ир Чжон,Ким Ён Су, Ли Сан Вон, Ли Ён Гир,Ким Мён Гир, Кан Юн СокНа съезде порекомендованы члены президиума.Под бурные аплодисменты участников занимали место в президиуме члены рабочего органа VIII съезда партии, члены руководящего органа ЦК партии, которые в отчетный период старались с честью выполнить свою обязанность в борьбе за претворение в жизнь постановлений VII съезда, и примерные работники главных боевых единиц.Были приглашены председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Пак Ён Ир, председатель ЦК Партии Чхондогё-чхонъудан Ли Мён Чхор и представитель Пхеньянского филиала Антиимпериалистического национально-демократического фронта Пак Су Чхор.На съезде избран секретариат.Ниже следуют члены секретариата.Син Рён Ман, Хам Рён Чхор, Со Гён Нам, Ким Бон Чхор, Кан Чон Гван,Ким Чон Мин, Ли Хён ЧжинНа съезде одобрены нижеследующие пункты повестки дня.1. Отчет ЦК ТПК2. Отчет Центральной ревизионной комиссии ТПК3. Об изменении в уставе ТПК4. Выборы руководящего органа ТПКVIII съезд ТПК вступил в обсуждение первого пункта повестки дня.Уважаемый товарищ Ким Чен Ын начал отчетный доклад седьмого созыва ЦК ТПК.Все участники внимательно заслушивают исторический отчетный доклад ЦК партии.Съезд продолжается.Вступительная речьуважаемого товарища Ким Чен Ынана VIII съезде ТПКПхеньян, 6 января. /ЦТАК/ Уважаемый товарищ Ким Чен Ын произнес вступительную речь на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК).Дорогие товарищи делегаты!VIII съезд Трудовой партии Кореи, долгожданный и искренне подготовленный миллионами товарищей членов нашей партии с горячими сердцами, полными чувства патриотизма и верности, созван в исключительно важный и ответственный период процесса развития нашей революции.Первым долгом разрешите, выражая безграничное чувство верности товарищей делегатов, всех членов партии, народа страны, военнослужащих Народной Армии, воздать дань глубочайшего уважения и высочайшей чести основателю Трудовой партии Кореи, вечным вождям нашей партии, государства и народа великим вождю товарищу Ким Ир Сену, руководителю товарищу Ким Чен Иру.Товарищи делегаты!5 лет отделяет нас с той поры, когда наша партия, наш народ встали на новое поступательное движение за осуществление начертанных VII съездом партии очередных целей и задач строительства социализма.В эти годы череда невиданных доселе наихудших трудностей создала громадные препятствия на пути продвижения вперед нашей революции, но наша партия своими упорными, точными практическими действиями по реализации намеченной боевой программы завоевала титанические победы.За отчетный период еще более выросли и окрепли наши собственные силы и необычайно возрос на международной арене статус нашего государства. Это недвусмысленно оповещает о наступлении периода нового подъема, грандиозного периода крутых перемен в строительстве социализма.В августе минувшего года VI Пленум ЦК партии седьмого созыва, глубоко проанализировав и оценив новую тенденцию развития нашей революции и требования создавшейся субъективной, объективной ситуации, принял решение созвать настоящий партийный съезд.Созыв партийного съезда в нынешних трудных обстоятельствах представляет собой исключительно важнейшее политическое событие, имеющее громадное значение как в аспекте оказываемого влияния на изменение и развитие внешней и внутренней ситуации, так и в свете перспективы борьбы нашей партии, правящей партии при социализме.Оглашение исторического постановления о созыве партийного форума встретило горячее одобрение и полную поддержку охваченного большим волнением всего народа страны, нанесло ощутимый удар по реакционным силам всяких оттенков и мастей, враждебно относящимся к нашему великому делу и пытающимся создать тормоз в его свершении.Это объясняется тем, что сам созыв высшего партийного форума знаменует собой яркое выражение твердой уверенности Трудовой партии Кореи, намеревающейся вывести революцию на следующий рубеж победы, представляет собой ее твердую волю и торжественную клятву – неся на своих плечах будущее государства и с честью выполнив свою ответственную обязанность, оправдать глубокое, как небо, доверие народа и его большие ожидания.ЦК нашей партии объявил перед лицом мира, что VIII съезд Трудовой партии Кореи станет съездом труда, съездом борьбы, съездом продвижения вперед.Это было обещанием, данным членам партии, всему народу с целью строго и точно подвести итоги работы ЦК партии, проделанной за отчетный период, еще раз ясно уточнить правильные ориентиры и задачи в борьбе за завоевание новых побед в строительстве социализма нашего образца и принять практические меры для их реализации.На пройденном 5-летнем маршруте борьбы, сопровожденном трудностями и в то же время овеянном славой, отнюдь не мало достижений нашей партии в революционной борьбе и строительстве социализма.Годы, прошедшие после VII съезда партии, отмечены чудесными победами и событиями, вписываемыми большими буквами в пятитысячелетнюю историю нашей нации, и, как следствие, создана могучая надежная гарантия годами и столетиями защиты судьбы Родины и народа, вместе с тем приобретен целый ряд значимых, неоценимых достижений и основ для ускорения процесса экономического строительства и роста благосостояния населения.Срок выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства закончен до конца прошлого года, но придется сказать, что поставленные ранее задачи значительно недовыполнены почти во всех сферах жизни.Всякого рода вызовы, мешающие и препятствующие нашим усилиям и продвижению вперед в борьбе за завоевание непрерывных новых побед в социалистическом строительстве, дают о себе знать по-прежнему как во внешнем, так и внутреннем плане.Секрет для наиболее действенного, наиболее скорейшего преодоления имеющихся ныне всевозможных трудностей состоит именно во всемерном укреплении сил у самих нас, наших собственных сил.Исходя из принципов – найдя причины допущенных недостатков не в объективных факторах, а у самих себя, решить весь комплекс проблем путем повышения роли субъекта, на настоящем партсъезде мы хотели бы во всю ширь, во всю глубину проанализировать, подытожить приобретенные за отчетный период опыт и урок, допущенные ошибки и на этой основе уточнить научно обоснованные рубежи и задачи борьбы, которых мы можем и непременно должны достичь.Нам, конечно, дороги уже достигнутые успехи, но нам куда дороже и наслоение горького урока.Все это не купишь даже за золото, служит бесценным фундаментом для новой победы.Победы и успехи, завоеванные ценой крови и пота, нам следует еще более поощрять, расширять, развивать, а горький урок – предотвратить, чтобы не было его повторения.Особо надо отметить, что недостатки, которые стали бы еще большим препятствием, камнем преткновения, если оставлять их вне поля внимания, следует смело признать и принять радикальные меры, чтобы подобных недочетов больше не повторялось.Исходя из аналогичного дерзания и убеждения, открыт нынешний партсъезд.Если VIII съезд партии как съезд борьбы проведет свою работу результативно и выдвинет в правильном русле линию и тактико-стратегические установки, то корейская революция встретит новый период рывка, подъема.И еще: настоящий съезд, став водоразделом, обеспечит переход борьбы Трудовой партии Кореи за процветание и развитие государства, за счастье народа на новую стадию развития.Товарищи делегаты!Чтобы результативно подготовить нынешний партсъезд как съезд труда, съезд борьбы, съезд продвижения вперед, ЦК партии за прошлые четыре месяца приложил свои главные усилия к проведению следующих дел.Первым делом проведена работа по всестороннему, объемному, детальному анализированию и подытоживанию хода выполнения решения VII съезда партии, по приобретению опыта и извлечению урока в целях дальнейшего продвижения и развития дела.Для этого ЦК партии создал непостоянную центральную контрольную комиссию и направил ее группы в низы, чтобы ознакомиться с положением дел в них и прислушиваться к голосу трудящихся на местах членов партии из среды рабочих, крестьян и интеллигенции.Изучение дел велось молниеносно, всесторонне и конкретно: сначала ее группы направлены в провинции для ознакомления с реальным положением дел, а затем – в министерства, центральные ведомства по направлениям, по отраслям.Ознакомительно-контрольные группы, вникнув в суть дела, выяснили: каковы ошибки в претворении в жизнь решений VII съезда партии, какие дела манкированы, хотя имелись возможности их осуществления, что сделано практически в пользу, что выполнено формально, а если что-то поставлено неверно, то в чем причины, каковы недостатки в партийном руководстве и так далее.В дни подготовки партийного съезда от отделов ЦК партии и всех парторганизаций страны поступили в Политбюро ЦК партии и Подготовительный комитет съезда итоговые материалы о проделанных делах за прошедшие 5 лет и вместе с тем конкретные предложения в новаторском ключе насчет грядущих боевых ориентиров и планов.Этот процесс дал нам возможность еще раз осознать бесценную истину, что именно массы являются нашим отличным учителем, убедил нас в том, что было действительно правильно наше намерение при подготовке партийного съезда прислушиваться к широким мнениям парторганизаций и партийцев.Аналогичная работа имела важное значение для превращения нашего партийного форума в революционный съезд, боевой съезд, отражающий общую волю всех членов партии в подлинном смысле этого слова, для того, чтобы впредь принимаемые решения партийного съезда стали отражением организационной воли всей партии.В качестве одного из звеньев в цепи подготовки к съезду партии проводилась также и работа по анализу, подведению итогов 5-летнего дела, связанного с партийными финансами, по разработке мер для его улучшения.Кроме того, прошло глубокое изучение дела правильной разработки в Уставе нашей партии вопросов, механически штамповавших устаревшее, чужое в прошлые времена и не отвечавших нашей реальной действительности, в соответствии с велением развития революции и чучхейскими основополагающими началами партийного строительства.Заодно с этим пошло всестороннее ознакомление с деятельностью работников состава руководящего органа ЦК партии и дана оценка степени их содействия делу укрепления и развития партии, делу революции.В преддверии партийного съезда в общепартийном масштабе – в низовых партийных формированиях, провинциальных, городских и уездных комитетах партии, в партийных комитетах, выполняющих аналогичные функции, – содержательно подведены итоги работы руководящих органов, а также успешно проведены партийные собрания по избранию делегатов партсъезда, главным образом, членов партии, способных выполнять ведущую роль в будущем в претворении в жизнь решений партийного съезда.Навстречу VIII съезду партии, который осветит новый боевой путь корейской революции, все члены партии, весь народ страны с высоким духом баталии за фронтальный прорыв сквозь трудностей ознаменовали 75-летие партии как большой праздник и, в едином порыве поднявшись на 80-дневную трудовую вахту верности, впечатляющими свершениями обеспечили успешное открытие съезда партии.В предсъездовские дни товарищи члены нашей партии, весь наш народ приложили все свои искренние усилия к приумножению славы и силы достойной родной партии. Их высокий политический энтузиазм есть яркое выражение необычайной революционности, которой нигде не найдешь в мире.В столь трудном минувшем году они, несмотря на беспрецедентное в истории продолжение глобальной кризисной ситуации с здравоохранением, стойко преодолевали затруднения, обеспечивали общенародную сознательную согласованность действий в противоэпидемической работе и, считая это своим патриотическим долгом, неизменно и последовательно сохраняли устойчивую противоэпидемическую ситуацию. Они все как один, поднявшись на восстановительную работу по устранению ущербов от стихийных бедствий, воздвигли во многих районах страны прекрасные новые жилые дома более чем на 20 тысяч семей. Эти великие свершения как еще одна яркая страница записаны в книгу трудовой вахты в руках нашей партии.Кроме того, из всех районов ударного труда в стране наши товарищи партийцы, трудящиеся различных слоев прислали в адрес ЦК партии рапорты, насыщенные материалами о неоценимой трудовой доблести.Разрешите мне от всей души послать сердечную благодарность и боевой привет всем товарищам партийцам, всему народу страны, народноармейцам – тем, которые в огне суровой борьбы за преодоление всех встречающихся трудностей еще ярче продемонстрировали мощь незыблемого единства и сплоченности вокруг партии и с пламенным чувством патриотизма, духом самоотверженности, великой победою надежно защитили VIII съезд партии.Позвольте также с этой высокой трибуны послать теплый привет Чхонрёну и другим организациям зарубежных соотечественников, всем корейцам, проживающим за рубежом.Глубоко чтя память о товарищах по революции, непоколебимо отдавших всю свою дорогую жизнь во имя укрепления и развития партии и приумножения богатства и могущества, процветания Родины, во имя счастья народа и будущего грядущих поколений, о тех незабываемых боевых друзьях, которые не смогли присутствовать на этом форуме, я от имени VIII съезда Трудовой партии Кореи воздаю высокую дань почести всем павшим патриотам.Дорогие товарищи делегаты!Сейчас мы с бесконечно славной и священной миссией собрались в зале знаменательного съезда в исключительно важнейший и ответственный момент.Мы стоим на пункте великого поворота, очередного рывка к новым победам революционного дела чучхе, начатого в горах Пэкту, встречаем решительный момент незыблемого связывания овеянной славой 75-летней истории правящей Трудовой партии Кореи с 80-летней. Мы пришли в этот зал, представляя судьбу и будущее, мудрость и ум миллионов членов ТПК, десятков миллионов корейцев.На плечи всех нас возложена важнейшая задача – в этом мире, полном всяких вызовов и дестабилизирующих факторов, вести нашу Корею по пути к дальнейшему могуществу и богатству и указать нашему народу прямую дорогу к приближению счастья.На настоящем съезде будут подведены итоги прошедшей 5-летней революционной работы и будут уточнены тактико-стратегические установки, новая боевая линия на прокладывании нового пути. В этот час внимание, ожидания, надежды всех членов партии, всего народа страны на съезд очень велики и горячи.Наш долг – проявлять максимум ответственности и энтузиазма в съездовской работе, чтобы непременно оправдать глубокое доверие и большие ожидания народа, который всегда делит с родной партией общую судьбу и своим абсолютным доверием поддерживает ее, беззаветной самоотверженностью и усилиями охранял VIII съезд партии.В работе съезда приняли участие 250 человек из состава центрального партийного руководящего органа седьмого созыва и 4750 делегатов, избранных в партийных организациях на всех уровнях.В составе делегатов – 1959 партийных, политических работников, 801 государственный административно-хозяйственный работник, 408 военнослужащих, 44 представителя общественных организаций трудящихся, 333 деятеля науки, просвещения, здравоохранения, литературы и искусства, СМИ, 1455 активистов-партийцев, работающих на местах труда.Число женщин-делегаток – 501, или 10% общего числа делегатов.На съезде также присутствуют 2000 человек в качестве наблюдателей.Клянясь от имени всех участников съезда, восьмого в священной истории ТПК, что съезд будет последовательно верным революционным идеям и делам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, убедившись в том, что настоящий съезд станет опорной точкой и исторической вехой на пути свершения эпохального скачка в борьбе за укрепление и развитие нашей партии, осуществление дела социализма, укрепление оборонного могущества и рост благосостояния народа, надеясь на искреннее, ответственное и активное участие всех товарищей делегатов, я объявляю VIII съезд Трудовой партии Кореи открытым.