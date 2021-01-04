Вот уже 14 лет набережночелнинский крановый завод радует татарстанцев яркими и, что немаловажно, \\"жаркими\\" календарями накануне Нового года. Начиная с 2007 года на заводе решили выпускать эротический календарь. Причем, для съемок в откровенных фотосессиях не зовут специально обученных моделей, а предлагают покрасоваться на глянце сотрудницам завода.Так, среди тематик были сказки народов мира, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью. В этом году все оказалось более цивильно и целомудренно. Никакой \\"вульгарщины\\". Девушки позируют в цеху завода, облачившись в стандартные спецовки.Кадры календаря появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение в интернете. Так, многие действительно отметили, что по сравнению с календарями прошлых лет нынешний выглядит вполне сносно. В остальном же, мнения как всегда разделились. Кому-то эротический формат календаря понравился, а кому-то нет. Нашлись и те, кому позирующие девушки порядком надоели и в следующем году на страницах календаря ждут обнаженных мужчин.\\"Снимите календарь с настоящими работниками завода, а не моделями\\"\\"Ну как всегда, одни бабы. Надоели. Хоть бы одного мужика сфоткали. Типа они там не работают?\\".\\"Достали каждый год женщин фотографировать, давайте мужиков накачанных и с кубиками\\".\\"Если это реальные работницы завода, то класс. и эстетическое удовольствие, и девушкам популярность, и пропаганда отечественного производства\\".\\"Красивые. Настоящие. Очень интересное сочетание женственности и силы. Идея, конечно, не нова (даже если вспомнить календарь австралийских пожарных). Я не любительница выставленного на обозрение, голого тела, но я получила от фотографий эстетическое удовольствие\\".\\"Похоже на советскую эротику или советский плэй бой\\".Кроме того, комментаторы заметили, что, учитывая коронавирус и введенные ограничения, странно, что девушки позировали не в масках. Также несколько человек выразили готовность позировать для следующих календарей и спрашивали о наличие свободных вакансий.