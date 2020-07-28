Календарь матчей «Рубина» в РФПЛ 2020/2021: первой на очереди встреча с «Локомотивом»

Стало известно расписание игр казанского «Рубина» в РФПЛ 2020/2021. Так, согласно календарю, первый матч пройдет с 8 по 11 августа. В этот период назначена встреча «Рубина» с «Локомотивом» - первый тур Тинькофф РПЛ.

Во втором туре казанцы с 14 по 17 августа сыграют с «Уралом», в третьем (с 18 по 20 августа) с «Сочи», в четвертом (с 21 по 24 августа) с ЦСКА, в пятом (с 25 по 27 августа) с «Уфой», в шестом (с 28 по 30 августа) с «Тамбовом».

После чего последует перерыв – с 31 августа по 8 сентября. Седьмой тур - с 11 по 14 сентября для «Рубина» начнется с матча с «Динамо».

Далее начинаются квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 15 по 17 сентября, а матчи группового этапа Бетсити-Кубка России пройдут с 16 по 17 сентября. В свою очередь с 18 по 21 сентября в рамках восьмого тура «Рубин» сыграет со «Спартаком». Потом в календаре с 22 по 24 сентября значится раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы.

В девятом туре казанский «Рубин» - с 25 по 28 сентября, встретится с «Ротором». Далее раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 29 сентября по 1 октября, а также матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – с 30 сентября по 1 октября

В 10 туре с 2 по 4 октября «Рубин» встречается с «Ахматом». После следует перерыв на матчи национальных сборных – с 5 по 14 октября

В 11 туре казанский клуб сыграет с «Краснодаром» - с 17 по 19 октября.

Далее пройдет первый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 20 по 22 октября, матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – с 21 по 22 октября

В 12 туре «Рубин» проведет матч с «Зенитом» - с 23 по 26 октября. После идет второй тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 27 по 29 октября

В 13 туре – с 30 октября по 2 ноября, «Рубин» сыграет с «Арсеналом». После чего пройдет третий тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 3 по 5 ноября

В 14 туре – с 6 по 8 ноября, казанский клуб встретится с «Химками». Затем очередной перерыв на матчи национальных сборных – с 9 по 18 ноября

В 15 туре – с 21 по 23 ноября, «Рубин» проведет матч с «Ростовом». После следует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 24 по 26 ноября.

В 16 туре – с 27 по 30 ноября, казанцы встретятся с ЦСКА. Потом с 1 по 3 декабря намечено проведение пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 17 туре – с 4 по 7 декабря, «Рубин» выступит против «Локомотива». Далее игры шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – с 8 по 10 декабря

В 18 туре – с 11 по 14 декабря, «Рубин» сыграет с «Тамбовом», а в 19 туре – с 15 по 17 декабря, с «Ахматом».

После этой игры последует пауза в сезоне, 1/8 финала Лиги чемпионов (с 16 по 18 февраля 2021 года) и 1/16 финала Лиги Европы (с 23 по 25 февраля 2021 года), 1/8 финала Бетсити-Кубка России (с 20 по 21 февраля 2021 года).

А с 26 февраля по 1 марта 2021 года «Рубин» встретится со «Спартаком». Затем по календарю идет 1/4 финала Бетсити-Кубка России (с 2 по 3 марта 2021 года).

В 21 туре казанская команда проведет игру с «Зенитом» - с 5 по 8 марта 2021 года. После намечена 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы – с 9 по 11 марта 2021 года.

В 22 туре с 12 по 15 марта 2021 «Рубин» должен встретиться с «Уфой». Затем с 16 по 18 марта 2021 года пройдет 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/8 финала Лиги Европы.

В 23 туре – с 19 по 21 марта 2021 года, «Рубин» сыграет матч с «Химками». Далее следует перерыв на матчи национальных сборных – с 22 по 31 марта 2021 года.

В 24 туре – с 3 по 5 апреля 2021 года, казанский клуб встречается с «Сочи». После – с 6 по 8 апреля 2021 года, 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

В 25 туре – с 9 по 12 апреля 2021 года, «Рубин» сразится с «Ростовом». Далее последует 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы – с 13 по 15 апреля.

В 26 туре – с 16 по 19 апреля 2021 года, казанская команда встречается с «Уралом». Затем идет 1/2 финала Бетсити-Кубка России – с 21 по 22 апреля 2021 года.

В 27 туре – с 23 по 26 апреля 2021 года, у «Рубина» игра с «Краснодаром». Далее с 27 по 29 апреля 2021 года 1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы.

В 28 туре – с 30 апреля по 3 мая 2021 года, «Рубин» встречается с «Динамо». После пройдут 1/2 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Лиги Европы – с 4 по 6 мая 2021 года.

В 29 туре – с 7 по 10 мая 2021 года, «Рубин» должен сыграть с «Арсеналом». Затем последует финал Бетсити-Кубка России – 12 мая 2021 года.

В 30 туре – 16 мая 2021 года, казанский клуб сыграет с «Ротором».

Далее идут стыковые матчи – 19 и 23 мая 2021 года, финал Лиги Европы – 26 мая 2021 года, финал Лиги чемпионов – 29 мая 2021 года.