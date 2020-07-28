2020-07-27T20:16:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 июля 2020 года: число летальных случаев выросло до 39

С начала пандемии в республики выявили 5 469 зараженных COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По данным на утро вторника, 28 июля, в Татарстане выявили 5 469 зараженных COVID-19. Согласно сообщениям регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 324 пациентов выздоровели, а в 39 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 412 выздоровевших и 22 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

Накануне стало известно о 39-ой жертве коронавируса в Татарстане. Ей стала 69-летняя жительница Казани.

Женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу №7 19 июля. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму COVID-19, осложненную внебольничной пневмонией. Кроме того, у пациентки были хронические заболевания дыхательных путей.

Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но 24 июля скончалась.

О ДЕТСКИХ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

По требованию Роспотребнадзора Татарстана детские пришкольные лагеря летом 2020 года работать не будут. Все из-за пандемии коронавируса.

Школьникам в качестве альтернативы предложили онлайн-смену «Нескучные каникулы». Это целый список мероприятий по таким направлениям, как здоровье, знания и умения, а также общение с психологом. Присоединиться к смене онлайн-лагеря можно на электронной платформе управления образования Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Татарстане 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
В Татарстане успешно прошел эксперимент по "усыновлению" птенцов солнечного орла
В Татарстане к середине недели температура воздуха поднимется до +32 градусов
В Чувашии загоревшийся комбайн сжег 15 гектар ячменя
При КФУ откроется детсад для малышей с особенностями развития
Запрет на посещение лесов в Чувашии продлен до 13 августа 2020 года
Зам главбуха и прораб: самые высокооплачиваемые вакансии июля 2020 года в Казани
Не смотрел по сторонам: в Чебоксарах сбили пешехода, который неожиданно вышел на дорогу
Казанское метро стало вторым по комфорту во всероссийском рейтинге
В официальных СМИ Татарстана появилась статья Рустама Минниханова
Жителя Чебоксар, который знакомился в соцсетях с подростками ради секса, приговорили к 8,5 годам колонии
Летом 2020 года в Казани пришкольные лагеря работать не будут
Смотровая башня «Тюбетей Tower» станет самым высоким объектом в Казани
В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
В Чебоксарах из окна 5 этажа больницы выпал 71-летний пациент
В Ульяновске в самосвал "Вольво" врезалась легковушка
«Не хочу бояться зря!»: Четыре железных аргумента против радиофобии
Минздрав Татарстана объяснил причину высокой смертности жителей Набережных Челнов
На ремонт дорог в Чебоксарах дополнительно выделили 340 миллионов рублей
В Набережных Челнах из-за разваливавшегося аттракциона возбудили уголовное дело
Глава администрации Козловского района Чувашии Андрей Васильев ушел в отставку
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
Появилась новая карта заражения коронавирусом в Татрстане
В Ульяновской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск
В Казани по БКК запустили первый троллейбус
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией
В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек