Коронавирус в Татарстане, последние новости на 28 июля 2020 года: число летальных случаев выросло до 39

По данным на утро вторника, 28 июля, в Татарстане выявили 5 469 зараженных COVID-19. Согласно сообщениям регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 324 пациентов выздоровели, а в 39 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 412 выздоровевших и 22 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

Накануне стало известно о 39-ой жертве коронавируса в Татарстане. Ей стала 69-летняя жительница Казани.

Женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу №7 19 июля. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму COVID-19, осложненную внебольничной пневмонией. Кроме того, у пациентки были хронические заболевания дыхательных путей.

Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но 24 июля скончалась.

О ДЕТСКИХ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

По требованию Роспотребнадзора Татарстана детские пришкольные лагеря летом 2020 года работать не будут. Все из-за пандемии коронавируса.

Школьникам в качестве альтернативы предложили онлайн-смену «Нескучные каникулы». Это целый список мероприятий по таким направлениям, как здоровье, знания и умения, а также общение с психологом. Присоединиться к смене онлайн-лагеря можно на электронной платформе управления образования Казани.