Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 29 июля 2020 года: в Йошкар-Оле решили поэтапно открывать детсады

Формировать группы в каждом отдельном детсаду будет его заведующая.

По последней информации, в Марий Эл диагноз COVID-19 поставили еще 19 пациентам. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3 716 человек, 3 138 из них излечились, а 31 пациент скончался. Как сообщает Роспотребнадзор республики, темп прироста заболеваемости составил 0,51%, а коэффициент распространения инфекции – 0,83. Основная форма заболевания коронавирусом в Марий Эл – легкая.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В то же время в управлении образования Йошкар-Олы детсады в городе смогут открыться при условии их загрузки на 50% - не более 12 воспитанников в одной группе.

Возвращаться к работе дошкольные учреждения столицы Марий Эл будут поэтапно. По мере прохождения персонала тестов на коронавирус. Формировать же указанные группы в каждом отдельном детсаду будет его заведующая.