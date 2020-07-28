2020-07-27T18:03:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 28 июля 2020 года: детсады в Чебоксарах пока не откроют

В администрации города ждут разрешения Роспотребнадзора
Олег ЛУГОВОЙ
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Пока работают только дежурные группы.Пока работают только дежурные группы.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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По последним данным в Чувашии было зарегистрировано еще 38 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, диагноз COVID-19 ставился уже 6 567 раз. В 3 589 из этих случаев люди смогли вылечиться, а в 51-ом болезнь закончилась смертью пациента.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В родительских чатах Чебоксар стали появляться сообщения о том, что на днях в городе должны открыться детсады. Вот только данная информация не соответствует действительности. Нет, конечно, дошкольные учреждения и так принимают детей, но это происходит за счет работы дежурных групп. Напомним, в последние отдать ребенка можно при наличии у родителей справок с работ. О возвращении детсадов к полному режиму работы возможно лишь при переходе Чувашии на третий этап снятия коронавирусных ограничений. В то время как республика готовится сейчас перейти только ко второму. Так, что точной даты, когда заработают детсады, пока нет.

В управлении образования города в свою очередь ждут решения по возобновлению деятельности дошкольных учреждений уже на этой неделе. Хотя там так и не до конца определились с тем, спрашивать ли какие-либо справки у детей. Этот порядок, к слову, должен установить Роспотребнадзор Чувашии.

НОВАЯ ПАРТИЯ

Активисты ОНФ передали в Городской клинический центр Чебоксар новую партию средств индивидуальной защиты. Это, в частности, 50 изолирующих костюмов с высокой степенью барьерной защиты, 300 респираторов и 200 защитных очков.

- Мы получили прекрасную помощь, а главное – необходимую и своевременную. Защита персонала, а также создание безопасных и комфортных условий труда сегодня является для нас важнейшей задачей, – благодарит активистов главврач Центра Елена Майорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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