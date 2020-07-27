За последние месяцы в столице Марий Эл многое изменилось

Несмотря на то, что режим повышенной готовности в республике продлили практически до конца июля, некоторые послабления все же уже появились. Например, соблюдая все меры безопасности, уже можно сходить в уличное кафе или парикмахерскую и даже возобновить тренировки в спортзале.

Рассказываем, как приятно и с пользой провести это лето, набраться сил и при этом не сильно потратиться:

ПРОКАЧАТЬ УМЕНИЯ

Самоизоляция усадила полстраны за онлайн-парты. На удаленке учились не только школьники, но и их папы с мамами и даже бабушки с дедушками. Многие обучающие центры так прониклись идеей онлайн-образования, что решили продолжить такой формат уроков и после окончания периода обязательной самоизоляции.

Так что, если вы давно собирались подтянуть английский, освоить новую профессию или прокачать знания в своем привычном деле, то сейчас самое время. Ведь онлайн-курсы и мастер-классы, как правило, дешевле офлайн-уроков в несколько раз. Многие преподаватели даже практикуют серии бесплатных вебинаров, которые может посетить любой желающий, можно запросто учиться у столичного преподавателя, удобно расположившись в кресле у себя дома в Йошкар-Оле.

ДИВАННЫЙ ТУРИЗМ

Вот уже почти полгода никто не поддерживает на фото Пизанскую башню и не ловит в ладонь заходящее солнце на берегу океана. Без туристов мировые достопримечательности, впрочем, не скучают, вскоре после закрытия границ стали пользоваться спросом онлайн-экскурсии.

Ну когда бы еще стало возможным за один день обойти Лувр, заглянуть в музей Ван Гога и изучить древнейшие артефакты Греции в Афинах? Многие музеи мира распахнули виртуальные двери перед всеми желающими, так что сейчас можно отправиться в самое невероятное путешествие, не выходя из дома и абсолютно бесплатно.

ЛЕНИВЫЙ ШОПИНГ

В Йошкар-Оле стало по-настоящему модным делать покупки онлайн. Раньше, когда можно было зайти в любой магазин и выбрать все что угодно, некоторые не хотели утруждать себя, скачивать приложения, разбираться, как они работают. Но когда из-за противоэпидемиологических мер были закрыты торговые центры и такой возможности не стало, большинство жителей города волей-неволей этот навык освоили. Теперь даже коммунальные услуги в основном оплачивают онлайн - а почему бы и нет? Это гораздо быстрее и удобнее.

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ, ПРОЕХАВ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Выгоднее этим летом стало ездить и в городских троллейбусах. Каждая поездка обойдется дешевле на 4 рубля. Правда, не спешите благодарить за это кондуктора. Проехать с выгодой могут держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка.

Такой способ оплаты поездки, во-первых, убережет вас от лишних контактов - достаточно лишь приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, а во-вторых, позволит сэкономить - стоимость разовой поездки спишется с вашего счета сразу со скидкой в 4 рубля. В Йошкар-Оле эта акция действует до 31 августа.

РАЗМЯТЬСЯ БЕСПЛАТНО

В последние годы все большую популярность в России набирают занятия спортом на открытых уличных площадках. С наступлением эпидемии, когда заниматься в закрытых помещениях с большим количеством спортсменов стало попросту небезопасно, открытые спортплощадки стали настоящим спасением для тех, кто привык к интенсивным нагрузкам.

Для жителей Марий Эл этим летом появилась прекрасная возможность заниматься под началом опытных тренеров. Проект «Зеленый фитнес» предлагает совершенно бесплатно заниматься по программам: здоровый позвоночник, йога, функциональный тренинг, strong nation, стрейтчинг, зумба, дзюдо, танцевальные программы и физкультура для детей.

Занятия проходят на Алее Здоровья и в Парке Победы. Для того чтобы попасть в группу, необходима предварительная запись, ведь из-за противоэпидемиологических правил в группе одновременно может заниматься не более 12 человек.