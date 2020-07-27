Пожар в историческом здании Казани: спасено два человека

Фото: МЧС Татарстана

Пожар на крыше неэксплуатируемого дома 26 на улице Коротченко начался в 10.57 в понедельник, 27 июля. Здание постройки XIX века, перекрытия деревянные, много пустот, и пламя грозило полностью объять строение.

На место выехали пожарные, и им удалось вывести в безопасное место двух женщин, которые находились на втором этаже. От помощи медиков они отказались.

К этому времени огонь распространился на крыше, общая площадь возгорания составила более 200 квадратных метров.

Пожар тушили 36 человек, 14 спецавтомобилей. В 13.07 ликвидировали открытое горение.

Это здание известно как доходный дом купца Соболева. Он имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта. Находится оно напротив ЦУМа и железно-дорожного вокзала.