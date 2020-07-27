Активный рост: что изменилось в строительной отрасли Татарстана за 10 лет

Строительная отрасль Татарстана переживает значительный прогресс. Показатели ввода жилья за 10 лет увеличились в 1,5 раза. Активно и с опережением строятся автомобильные дороги и инфраструктура, сети электро- и газоснабжения, внедряются новые технологии, реализуются новые девелоперские проекты.

Это, безусловно, связано с личным вкладом Рустама Нургалиевича Минниханова и его особым вниманием к строительному блоку. Ему удается держать на личном контроле важные строительные проекты. Благодаря регулярным выездам на объекты, рабочим встречам и совещаниям, обеспечивается эффективное взаимодействие между Минстроем Республики Татарстан, профильными ведомствами и участниками рынка, что приводит к неизменному соблюдению сроков и объемов, улучшению общего качества строительства.

За 10 лет изменились и потребности жителей. 70% покупателей новостроек - это молодые семьи до 35 лет с двумя и более детьми. Для них важна развитая инфраструктура: транспорт, социальные объекты, безопасная среда проживания, благоустройство территории и мест отдыха. Территория комфорта переместилась от дверей квартиры до границ всего района.

Семейный ЖК «Весна» от компании «Унистрой» стал одним из лучших примеров качественного развития городской среды благодаря комплексным подходам в строительстве. Здесь реализовано эффективное взаимодействие государственной власти и бизнеса в части совместной реализации социальной инфраструктуры, и житель получает не просто квадратные метры, а комфортную среду для жизни и развития.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» построено два детсада и лицей на 1501 место, ставший самой большой школой в Татарстане. Во второй очереди ЖК «Весна» будет построено еще три детских сада.

Также благодаря поддержке республики в рамках запущенной в 2015 году Р. Н. Миннихановым программы развития общественных пространств совместно с властями Казани была реализована масштабная парковая зона площадью 8,6 га, размером с 12 футбольных полей. Это самое популярное место отдыха жителей «Весны» и всего района.

Парк носит статус городского. На территории созданы прогулочные аллеи, велодорожки, игровые площадки и йога-зоны, благоустроена набережная реки Нокса, установлены шезлонги и теневые навесы. Отдельная площадка предусмотрена для выгула и дрессировки домашних животных.

Детские сады, школа, парк, магазины, парковки и офисы - все это формирует облик современного жилого района, который был представлен в качестве одной из лучших практик на расширенном заседании президиума Госсовета РФ с участием губернаторов и Президента Российской Федерации В. В. Путина как пример успешного комплексного освоения территории и формирования комфортной городской среды.

Благодаря стабильному инвестиционному климату Татарстан одним из первых перешел на применение эскроу-счетов, что полностью обезопасило покупателей новостроек. Р. Н. Минниханов лично курировал данный процесс, что создало благоприятную и конструктивную рабочую атмосферу для всех участников рынка: представителей банков, застройщиков, госорганов. Вопросы решались оперативно, а особенно сложные выносились на регулярные встречи рабочей группы для всестороннего изучения и принятия решений. Плавность перехода строительной отрасли на проектное финансирование - заслуга президента нашей республики.

Примечательно, что первый договор по «новым правилам» был зарегистрирован в ЖК «ART City», а в декабре 2019-го был завершен и первый дом, построенный с применением счетов эскроу.

Стабильность Республики Татарстан, опережающие темпы строительства инфраструктуры, своевременная господдержка, благоприятный инвестиционный климат - все это позволяет уверенно смотреть в будущее и планировать новые проекты.

Благодаря неоценимой поддержке строительного блока Республики Татарстан в проектах компании «Унистрой» только за последние 5 лет удалось построить 13 детских садов и 3 школы.

С 2010 года «Унистрой» реализовал 1,5 млн кв. м жилья в 6 проектах комплексного освоения территории, став лидером Татарстана по объему строящегося и введенного в эксплуатацию жилья. Всего же за 24 года работы компания обеспечила квартирами площадью 1,9 млн кв. м более 30 000 семей.

С 2014 года в компании «Унистрой» действует программа беспроцентной рассрочки в партнерстве с жилищным накопительным кооперативом «Жилищные возможности». За 6 лет некоммерческая организация показала свою эффективность, дав возможность приобрести клиентам более 4000 квартир.

В Татарстане с 2018 года есть и уникальная рассрочка на квартиры по канонам шариата в рамках ЖНК «Жилищные традиции». С его помощью решить жилищный вопрос могут клиенты, которым согласно их вероисповеданию, запрещено использовать ипотечные кредиты.

Таким образом, прошедшие 10 лет оказались крайне продуктивными для всей строительной отрасли республики и для компании «Унистрой».

Один из объектов - жилой комплекс «Царево Village» - был признан ЕРЗ лучшим малоэтажным проектом в России. ЖК «ART City» стал лучшим по качеству в Поволжье и вошел в топ-3 жилых комплексов России по формированию комфортной среды для жизни.

«Унистрой» награжден золотым знаком «Надежный застройщик России» и является победителем профессиональной премии в области недвижимости «Признание-2017».

Благодаря поддержке Татарстана «Унистрой» стал федеральной компанией, заняв место в топ-30 девелоперов России. Удалось успешно выйти и за пределы домашнего региона: в Самарскую область, Республику Башкортостан, Санкт-Петербург.