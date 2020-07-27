В Казани ГИБДД ловила нарушителей на переодетую «бабушку»

Для столицы Татарстана наезд на пешехода, идущего по «зебре» - увы, случай привычный. Чаще всего подобные нарушения правил дорожного движения заканчиваются для пешехода травмами, но бывают и смертельные случаи.

Водители в Казани крайне неохотно останавливаются перед людьми, порой на них даже не могут повлиять и светофоры. Такое ощущение, что у некоторых сидящих за рулем все правила дорожного движения вылетают из головы сразу после того, как они получили водительские права. Вот и приходится сотрудникам ГИБДД применять креативные меры, чтобы напомнить о необходимости соблюдения этих правил. То бутафорные полицейские машины с настоящими мигалками на дороге поставят, то картонные фигуры детей на переходах у школ.

В Казани любителей не пропускать пешеходов на «зебрах» решили «ловить на живца». Так, на улицах появилась подставная бабушка. Нет, конечно, многие все же останавливались и ждали пока сгорбленная пенсионерка перейдет дорогу, но были и другие водители. Некоторые из которых слишком торопился. То проезжали перед самым носом «бабушки», или стартовали с места, едва она пройдет, и объезжали сзади. Именно таких водителей и останавливали скреативившие гаишники.

Через некоторое время бдительные водители сообразили, что пенсионерка уж больно подозрительная. Вскоре тайна была раскрыта - бабушка вовсе и не бабушка, а молодой мужчина!

- Действительно, для участия в этом социальном ролике мы привлекали настоящего актера из Казанского ТЮЗа Ильнура Гарифуллина, - рассказал «Комсомолке» сотрудник УГИБДД МВД Татарстана Рафаэль Сагдиев. - Этот социальный эксперимент вызвал широкий интерес в социальных сетях. Его цель – наглядно продемонстрировать участникам дорожного движения отношение водителей к пешеходам.

К слову, тех, кто попался на эксперимент и не пропустил «бабушку», в этот раз не оштрафовали. С такими водителями провели профилактическую беседу и напомнили, что за непропуск пешехода на переходе грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей и это, если он не пострадал.

В целом же эксперимент ГИБДД показал, что в большинстве своем казанцы все-таки законопослушны - водители в 80% случаях уступают дорогу пешеходам, а остальные 20% представляют опасность для людей.

Для справки, в 2020 году сотрудниками ГИБДД Татарстана уже было пресечено более 16 тысяч нарушений, когда водители не предоставляют преимущество пешеходам. Что же касается последних, то они и сами должны быть внимательны – при переходе нужно убедиться, что машины уступают им дорогу.