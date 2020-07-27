Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 27 июля 2020 года: в больницах с инфекцией и подозрением на нее находятся 485 человек

По данным на утро понедельника, 27 июля, в Марий Эл выявили 3 675 случаев коронавируса. Известно, что 3 100 зараженных уже выздоровели, а 31 - скончался.

Как сообщает местный Минздрав, сейчас в инфекционных стационарах республики с COVID-19 и с подозрением на него находятся 485 человек. 112 из них в тяжелом состоянии, 371 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 11 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 180.

О ТЕХ, КТО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

В городской больнице Йошкар-Олы лечатся 190 пациентов, из них 189 - с пневмонией, а 119 - еще и с коронавирусом. Большинство пациентов (118) находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 72 - нуждаются в кислородной поддержке.

В ДРКБ лечатся 14 детей, из которых шестеро - с пневмонией, трое - с коронавирусом. Все находятся в состоянии средней степени тяжести.

В стационаре Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн лечатся 22 пациента, из которых 21 - с пневмонией, а 7 - еще и с коронавирусом. Пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 - в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 8 человек.

В Звениговской ЦРБ лечатся 20 пациентов с пневмонией и 6 - с коронавирусом. Четверо пациентов в тяжелом состоянии, 16 – в состоянии средней степени тяжести. Все зараженные пневмонией нуждаются в кислородной поддержке.

В Медведевской ЦРБ лечатся 77 человек, из которых 74 - с пневмонией, а 39 - еще и с коронавирусом. Шесть пациентов в тяжелом состоянии, 71 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам ИВЛ сейчас подключены трое, а в кислородной поддержке при этом нуждаются 18 больных.

В Волжской ЦГБ лечатся 87 человек с пневмонией и 13 с коронавирусом. В тяжелом состоянии 14 человек, в состоянии средней степени тяжести – 73.

В Мари-Турекской ЦРБ лечится 51 человек с пневмонией и 6 - с коронавирусом. Шесть пациентов в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. В кислородной поддержке нуждаются 14 больных.

В Козьмодемьянской межрайонной больнице лечатся 24 человека, у семерых из которых коронавирус. Пять пациентов в тяжелом состоянии, 17 – в состоянии средней степени тяжести, 2 – в состоянии легкой степени тяжести.