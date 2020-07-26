Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 26 июля 2020 года: темп прироста заболеваемости равен 0,69%

На данный момент в Марий Эл выявлено еще 25 зараженных COVID-19. Так, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 3 652 человек. Из них 3 100 пациентов выздоровели, 31 скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь Роспотребнадзор Марий Эл сообщает, что в регионе сейчас темп прироста заболеваемости коронавирусом равен 0,69%, а коэффициент распространения инфекции – 0,92. Удельный же вес выздоровевших составляет 70,8%.

Основными источниками заражения COVID-19 в Марий Эл по-прежнему остаются семья и ближайшее окружение. Количество завозных случаев остается прежним – 167 или 4,6% от общего числа инфицированных.

Чаще всего коронавирусом в республике заражаются зрелые и пожилые люди в возрасте от 50 до 64 лет.

Сейчас под медицинским контролем из-за инфекции находится 771 гражданин, в том числе 749 контактировавших с больными или лицами с подозрением на заражение, а также 22 прибывших из заграницы.