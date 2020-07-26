Коронавирус в Татарстане, последние новости на 26 июля 2020 года: людям старше 65 лет продлили режим обязательной самоизоляции

По последним данным, в Татарстане было зафиксировано еще 32 больных, которые заразились коронавирусом. Так, с начала пандемии в республике выявили 5 404 инфицированных COVID-19. Согласно сообщениям регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, 4 260 пациентов смогли излечиться, а в 33 случаях болезнь привлеа к летальному исходу. Тем временем федеральный оперштаб дает другие данные - 4 410 выздоровевших и 21 летальный исход.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому, режим обязательной самоизоляции для жителей республики старше 65 лет продлевается до 9 августа 2020 года включительно.

Напомним, этой категории населения разрешено покидать места самоизоляции, только если их присутствие на работе крайне необходимо. Кроме того, выйти из дома они могут за продуктами в ближайший магазин, для выгула домашних животных и для того, чтобы выбросить мусор.

К слову, этим же постановлением в Татарстане разрешается проводить киносеансы под открытым небом в парках, скверах и на набережных.

Под запретом остается проведение всех видов мероприятий с очным присутствием людей, в торговых центрах до сих пор закрыты кинотеатры и детские комнаты, не должны работать кальянные, ночные клубы и развлекательные центры.