2020-07-24T19:20:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 25 июля 2020 года: заразились еще 104 человека

С начала пандемии в регионе выявили 8 461 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство заболевших в области приходится на Ульяновск (4 426 человек).Большинство заболевших в области приходится на Ульяновск (4 426 человек).Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 104 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 8 461 человек, 5 780 из которых уже выздоровели, а 65 - скончались.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 426). Остальные из Димитровграда (728), Карсунского района (386), Инзенского района (362), Барышского района (312), Новомалыклинского района (217), Николаевского района (203), Ульяновского района (201), Цильнинского района (190), Мелекесского района (170), Майнского района (145), Сенгилеевского района (135), Новоульяновска (132), Чердаклинского района (131), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Вешкаймского района (90), Старомайнского района (83), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старокулаткинского района (56), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено более 159,6 тестов на COVID-19, обследовано 149,6 тысяч человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся порядка 3,4 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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