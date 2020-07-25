2020-07-24T18:53:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 25 июля 2020 года: вспышка инфекции в Кугесьском доме-интернате

В республике усилят масочный режим, но разрешат открыться ряду санаториев
Олег ЛУГОВОЙ
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Причиной распространения инфекции назвали несвоевременное изолирование заболевших.Причиной распространения инфекции назвали несвоевременное изолирование заболевших.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По последним данным, в Чувашии выявлено еще 42 случая заражения COVID-19. Так, с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 6 440 человек, из них 3 485 пациентов к этому моменту выздоровели, а 51 скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В то же время в Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов была зафиксирована вспышка коронавируса. Там им заразились 22 человека, 11 из них – рабочий персонал. Причиной распространения инфекции назвали несвоевременное изолирование заболевших. Роспотребнадзором уже выдано предписание о проведении в интернате дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий и изоляции больных.

COVID-19 В ДЕТСАДУ

В Новочебоксарске в детском саду №2 «Калинка» у одного из сотрудников был выявлен COVID-19. В дошкольном учреждении увеличилось количество зараженных коронавирусом, но есть ли среди них дети, официально не уточняется.

Заболевший сотрудник контактировал с зараженными. Несмотря на это, он пришел на работу. В отношении должностного лица детсада составлен соответствующий протокол об административном нарушении.

УСИЛИТЬ И РАЗРЕШИТЬ

Несмотря на все это, власти Чуваши все же готовы перейти на второй этап снятия коронавирусных ограничений. Правда, при этом хотят усилить в регионе масочной режим и снова запретить людям посещать те же магазины без средств индивидуальной защиты.

В то же время было решено разрешить возобновить работу санаториям, у которых есть медицинская лицензия. Это нужно для того, чтобы там смогли пройти реабилитацию те, кто уже перенес коронавирус и имеет хронические заболевания.

Кроме того, на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции врио главы Чувашии Олег Николаев поручил вице-премьеру правительства республики Алле Салаевой и главе Минздрава региона Владимиру Степанову сделать анализ данных по смертности населения от COVID-19. На основе этого будет проведено специальное совещание по выработке мер по выравниваю ситуации с летальными исходами в Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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