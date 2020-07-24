2020-07-24T11:45:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане с начала пандемии коронавирусом заразились 189 медиков

Для девяти из них болезнь завершилась летальным исходом
Алина ГАБДУЛИНА
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Жертвой инфекции в республике стали как врачи, так и средней и младших персонал медучреждений.Жертвой инфекции в республике стали как врачи, так и средней и младших персонал медучреждений.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели 5 372 человека. Сейчас же стало известно, что 189 из них - это медики. Жертвой инфекции стали как врачи, так и средней и младших персонал медучреждений. Об этом в пятницу, 24 июля, журналистам рассказал зам министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

К сожалению, на данный момент 9 инфицированных медиков скончались. Известно, что трое из них заразились не на работе. Информация о шести оставшихся пока выясняется.

Отметим, что еще по 54 случаям предположительного заражения коронавирусом среди медиков сейчас ведется эпидрасследование. Жаворонков пообещал, что здесь каждая проверка будет доведена до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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