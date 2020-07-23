2020-07-23T17:29:54+03:00
Общество

Экология, современные технологии и профессионализм – для блага потребителей!

Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» является одним из ведущих производителей минеральной питьевой воды и безалкогольных напитков в Приволжском федеральном округе
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Ундоровская минеральная вода «Волжанка» обладает поистине уникальными свойствами. В ее составе - сбалансированный комплекс минеральных и органических веществ.Ундоровская минеральная вода «Волжанка» обладает поистине уникальными свойствами. В ее составе - сбалансированный комплекс минеральных и органических веществ.
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Забота о высшем качестве всего ассортимента выпускаемой продукции – фирменная черта Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка». Высокое качество «Волжанки» – это ежедневный труд большого количества профессионалов пищевой промышленности. На предприятии имеется аттестованная химико-аналитическая лаборатория, располагающая современным оборудованием, которая обеспечивает контроль качества и безопасности продукции на всех этапах производства: начиная от источников и скважин и заканчивая готовой продукцией. Каждая партия продукта контролируется в соответствии с требованиями нормативной документации.

«Волжанка» имеет сертификацию ХАССП (HAССP) - гарантию пищевой безопасности. Данный сертификат соответствия является одним из наиболее признанных в мире. Система ХАССП выстраивается с учётом конкретных технологических циклов и охватывает все этапы – от приёмки товара от поставщика до отгрузки готовой продукции. На склады готовой продукции, к торговым представителям и покупателям воды всегда отправляется гарантированно качественный продукт производства группы компаний «Волжанка».

Питьевая вода «Волжанка» содержит жизненно важные микро- и макроэлементы в оптимальных концентрациях и является физиологически полноценным ежедневным продуктом питания с прекрасным вкусом.

Питьевая вода «Волжанка» содержит жизненно важные микро- и макроэлементы в оптимальных концентрациях и является физиологически полноценным ежедневным продуктом питания с прекрасным вкусом.

Питьевая вода высшей категории «Волжанка» содержит более 20 макро- и микрокомпонентов и подходит для приготовления всех видов детского питания и, согласно данным института питания РАМН, подходит для детей с первого года жизни. Вся продукция бренда «Волжанка», в том числе – яркие летние новинки, представлена в фирменном интернет-магазине в широком ассортименте. На сайте регулярно действуют акции и скидки!

Приобретайте качественную ундоровскую минеральную и питьевую воду «Волжанка», разнообразные безалкогольные напитки по доступной стоимости онлайн, и представители завода-производителя обеспечат её оперативную доставку прямо к порогу вашего дома или офиса.

Доставка и передача воды проводится с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической защиты.

Заказа можно сделать на сайте или по телефонам: 8(8435)80-00-23, 8(927)039-34-12

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