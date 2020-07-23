2020-07-23T15:03:51+03:00
Происшествия

"Гуляли по селу и читали молитвы": в Татарстане "имама" за брак с 13-летней девочкой отправили в колонию на 4 года

Срок мог быть и больше, но Верховный суд республики сократил его
Софья ВАЛЕЕВА
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Об их отношениях следователям стало известно, когда пара захотела узаконить свои отношения.Об их отношениях следователям стало известно, когда пара захотела узаконить свои отношения.Фото: из личного архива героя публикации.
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В Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляцию на приговор 29-летнему "имаму" села Лашманка Черемшанского района Татарстана. Мужчину признали виновным по уголовной статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Бывший мусульманский священнослужитель "взял" в жены и даже сам прочитал никах (мусульманский брачный обряд - Ред.) с 13-летней школьницей.

О сожительстве местного "имама" и девочки в селе многие знали. Расул Салихов приехал в Черемшанский район давно вместе со своими родителями. Ему тогда было четыре года. Религиозные родители мечтали увидеть сына имамом. И действительно после соответствующей учебы Расул вернулся в село и начал читать молитвы в местной мечети.

С тех пор местные жители и стали считать его имамом. В принципе так все и было, только в 2017 году Расул не прошел в Духовном управлении мусульман Татарстана сертификацию, и более не имел права называть себя имамом. Тем более, не имел права читать никах для себя и девочки - мусульманские законы это категорически запрещают.

Про свою жизнь со взрослым мужчиной девочка проговорилась подружкам-одноклассницам, и это услышала мама одной из них. Да тут еще и сами родители девочки в местный сельсовет пришли с просьбой зарегистрировать брак с их уже 14-летней дочерью с 29-летним "имамом" Расулом. Уповали они на то, что Семейный кодекс России позволяет в исключительных случаях зарегистрировать отношения даже в таком юном для невесты возрасте. Могли бы, но это для очень экстренных случаев - если бы пара ожидала ребенка. Ленаре (Имя изменено, - Ред.) и Расулу отказали, а после и вовсе "неравным браком" заинтересовались следователи.

Сначала Расул признавался в своем сожительстве с девочкой, но потом сказал, что отношения у них были лишь платоническими: "Гуляли по селу и читали молитвы".

Уголовное дело возбудили и в отношении матери девочки. По статье "Неисполнение родительских обязанностей". Но вскоре закрыли его.

Вскоре Черемшанский суд вынес приговор "имаму" - 4,5 года в колонии общего режима. Но тот оспорил его в Верховном суде Татарстана. Добиться, конечно, оправдания у мужчины не получилось, зато ему скостили срок - ровно на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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