Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 23 июля 2020 года: в регионе с 27 июля готовы возобновить диспансеризацию

По последним данным, в республике было выявлено 26 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии им в регионе заразилось 3 574 человека, выздоровели 3 009, а скончался 31 пациент. Сейчас в инфекционных стационарах Марий Эл лечатся 555 человек. Из них 205 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Темп прироста заболеваемости составил 0,73%, а коэффициент распространения инфекции – 0,99.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса замглавы Минздрава Марий Эл Татьяна Королева сообщила, что есть предложение с 27 июля возобновить в республике диспансеризацию взрослого населения. Позиция по этому вопросу ведомством уже была согласована с Роспотребнадзором. Правда при диспансеризации, по словам Королевой, будут обязательно соблюдаться все противоэпидемические мероприятия.

Также в Марий Эл готовы к постепенному возвращению перепрофилированных под коронавирусных пациентов больниц к обычному режиму работы. Местные власти считают, что в регионе люди стали реже болеть COVID-19.

Первым на очереди здесь стоит Республиканский госпиталь ветеранов войн. Сейчас в нем для больных коронавирусом развернуто 60 место-коек, из них 31 занята.

В итоге, если там останутся лишь единичные пациенты, то их готовы перевести в другие медучреждения. В планах возобновить привычную работу госпиталя уже с 3 августа 2020 года.