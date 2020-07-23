2020-07-23T11:13:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 23 июля 2020 года: заразились еще 110 человек

Вместе с тем накануне в регионе подтвердились еще два летальных случая
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 333 человека).Большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 333 человека).Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 8 247 человек, 5 523 из которых уже выздоровели, а 65 - скончались.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 333). Остальные из Димитровграда (702), Карсунского района (386), Инзенского района (357), Барышского района (312), Николаевского района (203), Ульяновского района (201), Новомалыклинского района (197), Цильнинского района (190), Майнского района (145), Мелекесского района (145), Сенгилеевского района (135), Новоульяновска (132), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (90), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (52), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 154 678 тестов на COVID-19, обследовано 144 941 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 603 пациента. Снято с наблюдения – 21 152 человека.

О "КОВИДНЫХ" ГОСПИТАЛЯХ

На данный момент все "ковидные" госпитали в Ульяновской области, а также дополнительные госпитальные базы заполнены на 100%. Большинство инфицированных - работоспособное население в возрасте от 30 до 55 лет. Тяжелее всего коронавирус в регионе переносят пенсионеры, медики и люди с лишним весом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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