2020-07-28T10:45:58+03:00
Общество

Значение не только для республики - для страны

Деятельность Федерального казенного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» составляет основу научного потенциала всего российского пороходелия в минувшем и нынешнем веках
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Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» - это крупный научно-технический центр, который проводит исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы по различным направлениям обороны и народного хозяйства. Его специалисты разрабатывают технологии и новые материалы для производства пироксилиновых, сферических, композиционных видов пороха, а также для изготовления сгорающих гильз, метательных зарядов для широкого спектра боеприпасов.

Технологический центр (разработка и внедрение в производство новых марок порохов и технологий)

Технологический центр (разработка и внедрение в производство новых марок порохов и технологий)

Разработки института не только не уступают зарубежным аналогам, но по некоторым позициям даже превосходят их. Институт способствует росту оборонной мощи страны, обеспечивая технический прогресс в производстве порохов и метательных зарядов.

Испытательный центр безопасности и надежности пороховых изделий.

Испытательный центр безопасности и надежности пороховых изделий.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ГОСНИИХП

1. Уникальность его в том, что наличие современной лабораторно-экспериментальной, опытно-производственной, стрельбово-испытательной и других станций, а также полигона позволяет проводить весь комплекс работ - от фундаментальных исследований до изготовления, сертификации и производства порохов и метательных зарядов.

Конструкторский центр (Разработка метательных зарядов).

Конструкторский центр (Разработка метательных зарядов).

2. Институт включает четыре научных центра. Один из них, аналитико-экологический, - единственный в РТ, который аккредитован и сертифицирован на анализ более 500 химических соединений. Например, он может обнаруживать в окружающей среде хлорфенолы, пестициды, бензапирен и диоксины.

3. В последние годы в ГосНИИХП много внимания уделяется продукции гражданского назначения. В частности, разработана и внедрена технология тонкой очистки попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений.

В нефтедобывающей промышленности сегодня востребованы методы повышения нефтеотдачи пластов. Технология воздействия на пласт с использованием пороховых генераторов давления, разработанная специалистами института, обладает большим производственным потенциалом. Генераторы давления успешно прошли испытания на нефтяных скважинах ПАО «Татнефть».

4. Учеными института разработаны имитаторы запаха взрывчатых и других веществ, используемые кинологическими службами для тренировки собак. За эту работу институт удостоен диплома лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Экспериментальное отделение ФКП ГосНИИХП.

Экспериментальное отделение ФКП ГосНИИХП.

СПРАВКА

ФКП «ГосНИИХП» было создано в 1941 году в Москве. Осенью того же года его перевели в Казань, расположив на территории порохового завода № 40. За самоотверженный труд в годы войны НИИХП в составе НПО им. В. И. Ленина был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.

За достижения в области пороходелия и создания метательных зарядов свыше 200 сотрудников ФКП «ГосНИИХП» были награждены правительственными наградами Российской федерации. За последние годы институт дважды отмечен премиями Правительства РФ и Татарстана.

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