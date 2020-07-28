Значение не только для республики - для страны

Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» - это крупный научно-технический центр, который проводит исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы по различным направлениям обороны и народного хозяйства. Его специалисты разрабатывают технологии и новые материалы для производства пироксилиновых, сферических, композиционных видов пороха, а также для изготовления сгорающих гильз, метательных зарядов для широкого спектра боеприпасов.

Технологический центр (разработка и внедрение в производство новых марок порохов и технологий)

Разработки института не только не уступают зарубежным аналогам, но по некоторым позициям даже превосходят их. Институт способствует росту оборонной мощи страны, обеспечивая технический прогресс в производстве порохов и метательных зарядов.

Испытательный центр безопасности и надежности пороховых изделий.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ГОСНИИХП

1. Уникальность его в том, что наличие современной лабораторно-экспериментальной, опытно-производственной, стрельбово-испытательной и других станций, а также полигона позволяет проводить весь комплекс работ - от фундаментальных исследований до изготовления, сертификации и производства порохов и метательных зарядов.

Конструкторский центр (Разработка метательных зарядов).

2. Институт включает четыре научных центра. Один из них, аналитико-экологический, - единственный в РТ, который аккредитован и сертифицирован на анализ более 500 химических соединений. Например, он может обнаруживать в окружающей среде хлорфенолы, пестициды, бензапирен и диоксины.

3. В последние годы в ГосНИИХП много внимания уделяется продукции гражданского назначения. В частности, разработана и внедрена технология тонкой очистки попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений.

В нефтедобывающей промышленности сегодня востребованы методы повышения нефтеотдачи пластов. Технология воздействия на пласт с использованием пороховых генераторов давления, разработанная специалистами института, обладает большим производственным потенциалом. Генераторы давления успешно прошли испытания на нефтяных скважинах ПАО «Татнефть».

4. Учеными института разработаны имитаторы запаха взрывчатых и других веществ, используемые кинологическими службами для тренировки собак. За эту работу институт удостоен диплома лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Экспериментальное отделение ФКП ГосНИИХП.

СПРАВКА

ФКП «ГосНИИХП» было создано в 1941 году в Москве. Осенью того же года его перевели в Казань, расположив на территории порохового завода № 40. За самоотверженный труд в годы войны НИИХП в составе НПО им. В. И. Ленина был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.

За достижения в области пороходелия и создания метательных зарядов свыше 200 сотрудников ФКП «ГосНИИХП» были награждены правительственными наградами Российской федерации. За последние годы институт дважды отмечен премиями Правительства РФ и Татарстана.