2020-07-21T19:00:08+03:00
Общество

«Нельзя сказать, что вода необходима для жизни: она и есть жизнь»

«Волжанка» - одна из немногих марок питьевой воды, отмеченных Роскачеством как высококачественный продукт
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Полезные свойства «Волжанки» доказаны ведущими научными центрами страны.Полезные свойства «Волжанки» доказаны ведущими научными центрами страны.
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В публикации «Есть альтернатива: в жару жители Татарстана воздерживаются от питья водопроводной воды» мы выяснили у экспертов, что «Волжанка» - одна из немногих марок питьевой воды, отмеченных Роскачеством как высококачественный продукт.

Но преимущества знаменитой «Волжанки» не ограничивается лишь высоким качеством минеральной и питьевой воды. Продукция хороша и широкой, постоянно обновляющейся линейкой ассортимента и доступных объемов.

Для ежедневного употребления дома или в офисе оптимально подойдут большие кулерные бутыли 18,9 литров. Пятилитровая тара будет незаменима на даче или во время выезда на природу, а 1,5-литровая и 1-литровая бутылки будут как нельзя кстати для вас в автомобиле. Есть и маленький объем в 500 мл: такую миниатюрную упаковку удобно брать с собой в спортзал, в школу (ведь воду «Волжанка» детям можно употреблять буквально с рождения) или на прогулку — она поместится даже в небольшой сумке. Есть и еще один, немного нестандартный формат — премиумные стеклянные бутылки объемом 0,7 л. Они будут уместно смотреться на столе во время деловой встречи, праздника и торжественного банкета.

«Волжанка» объединяет в себе неизменно высокое качество продукции для вашего здоровья, передовые технологии, безопасность и экологичность современного производства.

«Волжанка» объединяет в себе неизменно высокое качество продукции для вашего здоровья, передовые технологии, безопасность и экологичность современного производства.

Современная жизнь задает свой ритм - нужно многое успеть, быть в курсе событий, соответствовать времени. И для активного дня нам необходима энергия.

«Волжанка» предоставляет широкий выбор безалкогольных напитков, состоящих из натуральных компонентов. Это, например, фирменные напитки «Расторопша с шиповником» и «Расторопша с черникой», которые удачно сочетают в себе растительные компоненты, подаренные природой и придающие напиткам превосходные вкусовые качества и полезные свойства.

В фруктово-ягодную линии ассортимента входят напитки с ароматами лимона, черешни, калины и рябины, вишни, ананаса, апельсина и мандарина, а также серия напитков Холодный чай: черный и зеленый, со вкусом лимона. Истинные гурманы оценят «Тоник+» - напиток с легкой цитрусовой ноткой и вкусом лимонной цедры; он хорош и отдельно, и в различных коктейлях. Любителям традиционных вкусов придутся по душе «Тархун», «Лимонад», «Дюшес» - популярные напитки, вкус которых знаком с детства. Есть в линейке продуктов и традиционный, вкусный и насыщенный Хлебный квас. И это далеко не весь ассортимент безалкогольных освежающих напитков, которые производит постоянно развивающийся Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»!

Жители Казани могут легко обеспечить себя запасом высококачественной питьевой воды и освежающих напитков бренда «Волжанка». Весь ассортимент производителя представлен на его официальном сайте. Остается только выбрать объем, количество единиц и оформить доставку в любую точку города, домой или на работу. Кстати, Ундоровский завод минеральной воды регулярно, к наступлению лета, радует любителей вкусно освежаться оригинальными новинками — например, газированными прохладительными напитками Orange, Lemon и «Мохито», а в этом сезоне – среднегазированными напитками «Малина» и оригинальный «Розовый Грейпфрут».

Натуральные экстракты и настоящий сок – это именно то, что делает фирменные напитки от «Волжанки» такими бодрящими и вкусными.

Натуральные экстракты и настоящий сок – это именно то, что делает фирменные напитки от «Волжанки» такими бодрящими и вкусными.

Освежающе вкусные лимонады легко узнать по яркой фирменной упаковке. Пейте охлажденными!

Весь ассортимент продукции «Волжанка» производится на основе артезианской воды высшей категории качества. Напитки готовятся на основе качественных ингредиентов, при строгом многоступенчатом контроле химико-аналитической лаборатории, ведущей свою деятельность на производственных площадках Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка».

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